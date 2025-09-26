https://sarabic.ae/20250926/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-يبيع-الأسلحة-لعصابات-المخدرات-1105280856.html
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يبيع الأسلحة لعصابات المخدرات
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يبيع الأسلحة لعصابات المخدرات
سبوتنيك عربي
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، عبر قناة المدون ماريو نوفال على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يبيع أسلحة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T05:12+0000
2025-09-26T05:12+0000
2025-09-26T05:13+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c66562209c2530d1e182e00af0cd972.jpg
وقال ماكغريغور: "نصف ما نرسله إلى هناك (إلى أوكرانيا) يُباع في السوق السوداء. لهذا السبب نرى أعضاء كارتل المخدرات يتجولون حاملين صواريخ جافلين".وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لما ذكره ماكغريغور، فإن رئيس نظام كييف تمكن من سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأموال التي أرسلها الغرب لمساعدة بلاده.حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغيّر شيئًا، بل تطيل أمد الصراع.وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متورط مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد."مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحةجذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
https://sarabic.ae/20250922/ضابط-كولومبي-متقاعد-أوكرانيا-تقوم-بتجنيد-مسلحين-من-عصابات-المخدرات-1105112279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4f00365f6f4584237150dfde7646cc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يبيع الأسلحة لعصابات المخدرات
05:12 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 26.09.2025)
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، عبر قناة المدون ماريو نوفال على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يبيع أسلحة لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وقال ماكغريغور: "نصف ما نرسله إلى هناك (إلى أوكرانيا) يُباع في السوق السوداء. لهذا السبب نرى أعضاء كارتل المخدرات يتجولون حاملين صواريخ جافلين".
وأضاف: "وهو ( زيلينسكي) سعيد. هذا يسمح له بالبقاء في السلطة".
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لما ذكره ماكغريغور، فإن رئيس نظام كييف تمكن من سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأموال التي أرسلها الغرب لمساعدة بلاده.
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغيّر شيئًا، بل تطيل أمد الصراع.
وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متورط مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.