مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يبيع الأسلحة لعصابات المخدرات
سبوتنيك عربي
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، عبر قناة المدون ماريو نوفال على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يبيع أسلحة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي يبيع الأسلحة لعصابات المخدرات

05:12 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 26.09.2025)
© AP Photo / Efrem Lukatskyرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، عبر قناة المدون ماريو نوفال على "يوتيوب"، أن فلاديمير زيلينسكي يبيع أسلحة لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وقال ماكغريغور: "نصف ما نرسله إلى هناك (إلى أوكرانيا) يُباع في السوق السوداء. لهذا السبب نرى أعضاء كارتل المخدرات يتجولون حاملين صواريخ جافلين".

وأضاف: "وهو ( زيلينسكي) سعيد. هذا يسمح له بالبقاء في السلطة".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لما ذكره ماكغريغور، فإن رئيس نظام كييف تمكن من سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأموال التي أرسلها الغرب لمساعدة بلاده.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
22 سبتمبر, 05:00 GMT
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغيّر شيئًا، بل تطيل أمد الصراع.
وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متورط مباشرةً في هذا الصراع، ليس فقط بإرسال المعدات والإمدادات العسكرية، بل أيضًا بتدريب الأفراد.
"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟
شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
