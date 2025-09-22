https://sarabic.ae/20250922/ضابط-كولومبي-متقاعد-أوكرانيا-تقوم-بتجنيد-مسلحين-من-عصابات-المخدرات-1105112279.html
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
وقال إنكابي لوكالة "سبوتنيك": "إذا وصل مرتزق يحمل شارة "كارتل سينالوا"، يُعرض عليه العمل فورًا. الناس الذين يدّعون أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني (تشكيلات غير شرعية)، بوجود فرص عمل لهم".وأشار إنكابي أيضًا إلى أن "سبب نشاط القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني في الاتجاه الأوكراني معروف جيدًا".وأضاف: "ليس سراً أن المسلحين يسعون إلى اكتساب المهارات (في أوكرانيا) ونقل معارفهم إلى هذا الجزء من العالم لاستخدامها لأغراضهم الخاصة. في كولومبيا، تستخدم جماعتا القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني الإرهابيتان المتورطتان في تجارة المخدرات بالفعل طائرات مسيرة وتنفذان ضربات"، ويعتقد الخبير أنهما "متفوقتان تقنيًا على القوات المسلحة الوطنية".وأشار الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابي، إلى أن القيادة السياسية الأوكرانية تلجأ إلى الخداع والتضليل للتهرب من مسؤولية المرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية.وأردف: "غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة".وفي يوليو/ تموز الماضي، صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا"، وتعقيبًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نشاط المرتزقة بأنه "سرقة للبلاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".في وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "مرتزقة من المكسيك وكولومبيا، قدموا للقتال إلى جانب أوكرانيا، تلقوا تدريبًا على استخدام الطائرات الهجومية المسيرة في مراكز تدريب تابعة لحركة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، ويُشتبه في انضمام بعض هؤلاء المسلحين إلى القوات المسلحة الأوكرانية لاكتساب خبرة في قيادة طائرات مسيّرة مختلفة، بهدف نقل خبراتهم لاحقًا إلى منظمات إجرامية دولية، مثل عصابات المخدرات".
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
وقال إنكابي لوكالة "سبوتنيك": "إذا وصل مرتزق يحمل شارة "كارتل سينالوا"، يُعرض عليه العمل فورًا. الناس الذين يدّعون أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني (تشكيلات غير شرعية)، بوجود فرص عمل لهم".
وأكد أن المرتزقة المهتمين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية يعلنون صراحة عن انتمائهم إلى مجموعات غير شرعية من أجل جذب انتباه المجندين.
وأشار إنكابي أيضًا إلى أن "سبب نشاط القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني في الاتجاه الأوكراني معروف جيدًا".
وأضاف: "ليس سراً أن المسلحين يسعون إلى اكتساب المهارات (في أوكرانيا) ونقل معارفهم إلى هذا الجزء من العالم لاستخدامها لأغراضهم الخاصة. في كولومبيا، تستخدم جماعتا القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني الإرهابيتان المتورطتان في تجارة المخدرات بالفعل طائرات مسيرة وتنفذان ضربات"، ويعتقد الخبير أنهما "متفوقتان تقنيًا على القوات المسلحة الوطنية".
وأشار الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابي، إلى أن القيادة السياسية الأوكرانية تلجأ إلى الخداع والتضليل للتهرب من مسؤولية المرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد إنكابي أن "إحدى الطرق التي يتهرب بها الجانب الأوكراني من المسؤولية هي التجنيد ليس من خلال هيئات الدولة مثل وزارة الدفاع، ولكن من خلال التشكيلات العسكرية ذات الوضع القانوني الخاص".
وأردف: "غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة".
وفي يوليو/ تموز الماضي، صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا"، وتعقيبًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نشاط المرتزقة بأنه "سرقة للبلاد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".
واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".
في وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "مرتزقة من المكسيك وكولومبيا، قدموا للقتال إلى جانب أوكرانيا، تلقوا تدريبًا على استخدام الطائرات الهجومية المسيرة في مراكز تدريب تابعة لحركة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، ويُشتبه في انضمام بعض هؤلاء المسلحين إلى القوات المسلحة الأوكرانية لاكتساب خبرة في قيادة طائرات مسيّرة مختلفة، بهدف نقل خبراتهم لاحقًا إلى منظمات إجرامية دولية، مثل عصابات المخدرات".