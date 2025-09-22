ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250922/ضابط-كولومبي-متقاعد-أوكرانيا-تقوم-بتجنيد-مسلحين-من-عصابات-المخدرات-1105112279.html
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابي، الذي سبق له تجنيد كولومبيين للخدمة العسكرية في الشرق الأوسط، أن أوكرانيا تجنّد عمدًا مسلحين من... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
ضابط كولومبي متقاعد: أوكرانيا تقوم بتجنيد مسلحين من عصابات المخدرات

05:00 GMT 22.09.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
أكد الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابي، الذي سبق له تجنيد كولومبيين للخدمة العسكرية في الشرق الأوسط، أن أوكرانيا تجنّد عمدًا مسلحين من الجماعات المسلحة وعصابات المخدرات في المكسيك وكولومبيا.
وقال إنكابي لوكالة "سبوتنيك": "إذا وصل مرتزق يحمل شارة "كارتل سينالوا"، يُعرض عليه العمل فورًا. الناس الذين يدّعون أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني (تشكيلات غير شرعية)، بوجود فرص عمل لهم".

وأكد أن المرتزقة المهتمين بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية يعلنون صراحة عن انتمائهم إلى مجموعات غير شرعية من أجل جذب انتباه المجندين.

وأشار إنكابي أيضًا إلى أن "سبب نشاط القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني في الاتجاه الأوكراني معروف جيدًا".
وأضاف: "ليس سراً أن المسلحين يسعون إلى اكتساب المهارات (في أوكرانيا) ونقل معارفهم إلى هذا الجزء من العالم لاستخدامها لأغراضهم الخاصة. في كولومبيا، تستخدم جماعتا القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني الإرهابيتان المتورطتان في تجارة المخدرات بالفعل طائرات مسيرة وتنفذان ضربات"، ويعتقد الخبير أنهما "متفوقتان تقنيًا على القوات المسلحة الوطنية".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط كولومبي سابق: أكثر من نصف المرتزقة الكولومبيين قتلوا في أوكرانيا
20 سبتمبر, 04:55 GMT
وأشار الضابط الكولومبي المتقاعد والناشط الحقوقي دانتي إنكابي، إلى أن القيادة السياسية الأوكرانية تلجأ إلى الخداع والتضليل للتهرب من مسؤولية المرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد إنكابي أن "إحدى الطرق التي يتهرب بها الجانب الأوكراني من المسؤولية هي التجنيد ليس من خلال هيئات الدولة مثل وزارة الدفاع، ولكن من خلال التشكيلات العسكرية ذات الوضع القانوني الخاص".

وأردف: "غالبًا ما يُغرى مواطنو أمريكا اللاتينية بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية بوعود برواتب مجزية وظروف خدمة مريحة".
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث
8 سبتمبر, 13:44 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "عدد المرتزقة الكولومبيين في صفوف الجيش الأوكراني لا يزال مرتفعًا"، وتعقيبًا على ذلك، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، نشاط المرتزقة بأنه "سرقة للبلاد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مرات عدة، عن تحييد المرتزقة من دول مختلفة في أوكرانيا. وكما أكدت الوزارة، فإن نظام كييف يستخدمهم "كذخيرة".

واعترف أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن القيادة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيئ، وأن "فرص البقاء على قيد الحياة في المعركة ضئيلة، لأن شدة الصراع لا تقارن بأفغانستان والشرق الأوسط المعتادين".

في وقت سابق، أفادت أجهزة الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن "مرتزقة من المكسيك وكولومبيا، قدموا للقتال إلى جانب أوكرانيا، تلقوا تدريبًا على استخدام الطائرات الهجومية المسيرة في مراكز تدريب تابعة لحركة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، ويُشتبه في انضمام بعض هؤلاء المسلحين إلى القوات المسلحة الأوكرانية لاكتساب خبرة في قيادة طائرات مسيّرة مختلفة، بهدف نقل خبراتهم لاحقًا إلى منظمات إجرامية دولية، مثل عصابات المخدرات".
"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟
أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينية
