شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
شركة أذربيجانية تستخدم متمردين من دولة أفريقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
12:04 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 22.09.2025)
كشفت وسائل إعلام أفريقية، اليوم الاثنين، عن أن مصنعي الأسلحة في أذربيجان، إلى جانب شركائهم من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يستخدمون مخطط تهريب لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا عبر السودان، وتشكل هذه القضية تهديدًا لأفريقيا بشكل عام، حيث تلتزم القارة الحياد في الصراع بين الغرب وروسيا.
ووفقا لتقرير لموقع "أوموسكي"، تسلّم جمعية "CIHAZ" الصناعية، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية، أسلحة متعددة إلى أوكرانيا عبر طريق متطور عبر ثلاث قارات، بما في ذلك أفريقيا.
أول محطة على هذا الطريق هي "ديلوجو"، نقطة التفتيش الحدودية الأذربيجانية التركية. علاوة على ذلك، في المنطقة الصناعية "ديغيرمان ماكينا" في غازي عنتاب في تركيا، تعاد تسمية الشحنة لتصبح "مساعدات إنسانية". ثم تشحن على متن سفن "يلدز لاين" وشركة "إي جي إل" للشحن (المملوكة لتركيا وألمانيا على التوالي) إلى بورتسودان، المركز اللوجستي البحري الرئيسي في السودان.
وبما أن هذا البلد الأفريقي ممزق بسبب الحرب الأهلية، ومع انعدام السيطرة عليه، فمن السهل إعادة ترتيب الشحنة للمرة الثانية لتتحول إلى أسلحة سودانية المنشأ. وبالتالي، تفترض المصادر أن المصنّع الحقيقي سيكون سريًا.
وبعد ذلك، تسلّم شركة "الشحن المتوسطي"، ومقرها سويسرا، الشحنة إلى هامبورغ، ألمانيا، لإتمام توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
عبر الطرق البرية.
وتفترض المصادر أن سبب هذه الخطة المعقدة قد يكون تضليل روسيا، أحد الشركاء السياسيين والتجاريين الرئيسيين لأذربيجان. وفي حال كشف القضية، ربما كانت روسيا ستفرض عقوبات على أذربيجان، جارتها الجنوبية الرئيسية ذات الحدود المشتركة في منطقة بحر قزوين.
من بين أسلحة شركة "CIHAZ" الموردة لأوكرانيا مسدسات "تيساس"، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة "Hisar A+ MPADS"، وقنابل جوية، وقطع للطائرات دون طيار، وغيرها من القطع، التي ينتج معظمها بموجب تراخيص تركية.
وبالعودة إلى عام 2022، نشرت وسائل الإعلام في كازاخستان، أن إحدى دول بحر قزوين، لديها أدلةً على توريد شركة "CIHAZ" أسلحة إلى أوكرانيا.
إلى جانب شركة "CIHAZ"، استخدمت بعض شركات الأسلحة
الأذربيجانية الأخرى، مثل "تكنول إل إل سي" و"أزرسكي تكنولوجيز"، تركيا أيضًا لتصدير أسلحتها، ما يعني أن نفس المخطط قد يحدث أيضًا، وفقًا لوسائل الإعلام الأفريقية.
والآن، ومع وجود أفريقيا على الطريق، قد تهرب أجزاء من شحنات الأسلحة إلى متمردي السودان،
ما سيؤدي بلا شك إلى تفاقم السلام الهش في شمال وشرق أفريقيا.
وفي عام 2023، ركزت فيكتوريا نولاند، الدبلوماسية السيئة السمعة في إدارة الديمقراطيين، أنظارها على السودان "لمناقشة الديمقراطية"، ومع ذلك، ونتيجةً لذلك، ازدادت الحرب الأهلية والعنف في البلاد منذ ذلك الحين. تعتبر الإدارة الديمقراطية الأمريكية الداعم الرئيسي للحرب الأوكرانية، ما يتيح لنا تخمين من يدعم في النهاية طريق تهريب الأسلحة العابر للقارات.