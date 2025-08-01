https://sarabic.ae/20250801/الناتو-يعمل-على-آلية-جديدة-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الأمريكية-1103287629.html
الناتو يعمل على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية
الناتو يعمل على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على وضع آلية جديدة لتزويد كييف بالأسلحة الأمريكية التي تعتبرها... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T23:25+0000
2025-08-01T23:25+0000
2025-08-01T23:25+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت الوكالة، استناداً إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن الآلية الجديدة تنص على قيام أوكرانيا بإعداد قائمة بالأسلحة ذات الأولوية بالنسبة لها، ليتم بعد ذلك بحث توزيع الأدوار بين دول الناتو — إما عبر تسليم هذه الأسلحة أو دفع تكاليفها أو تكاليف نقلها. ومن المخطط إرسال دفعات أسلحة بقيمة تقارب 500 مليون دولار لكل شحنة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 11 يوليو/تموز، بعد انتقاداته المتكررة لسلفه جو بايدن بسبب تخصيص مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، أن الناتو سيتحمل تكاليف شراء الأسلحة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بها، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جرى التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران.وتعتبر موسكو أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يعرقل التسوية السلمية ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ووصفت ذلك بأنه "لعب بالنار". كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى كييف ستُعتبر هدفاً مشروعاً لروسيا. فيما شدد الكرملين على أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساعد في دفع المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250711/ترامب-الناتو-سيدفع-ثمن-الأسلحة-الأمريكية-التي-سترسل-إلى-أوكرانيا-1102575308.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو يعمل على آلية جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على وضع آلية جديدة لتزويد كييف بالأسلحة الأمريكية التي تعتبرها أولوية، وذلك عبر تمويل من دول الحلف.
وذكرت الوكالة، استناداً إلى ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن الآلية الجديدة تنص على قيام أوكرانيا بإعداد قائمة بالأسلحة ذات الأولوية بالنسبة لها، ليتم بعد ذلك بحث توزيع الأدوار بين دول الناتو — إما عبر تسليم هذه الأسلحة أو دفع تكاليفها أو تكاليف نقلها. ومن المخطط إرسال دفعات أسلحة بقيمة تقارب 500 مليون دولار لكل شحنة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 11 يوليو/تموز، بعد انتقاداته المتكررة لسلفه جو بايدن بسبب تخصيص مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، أن الناتو سيتحمل تكاليف شراء الأسلحة الأمريكية لتزويد أوكرانيا بها، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جرى التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو/حزيران.
وتعتبر موسكو أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يعرقل التسوية السلمية ويورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ووصفت ذلك بأنه "لعب بالنار". كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى كييف ستُعتبر هدفاً مشروعاً لروسيا. فيما شدد الكرملين على أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساعد في دفع المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.