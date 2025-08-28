البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250828/البنتاغون-واشنطن-توافق-على-بيع-محتمل-لصواريخ-ومعدات-عسكرية-لكييف-بقيمة-825-مليون-دولار-1104249317.html
البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار
البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، التابعة للبنتاغون، أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 3350 صاروخا من طراز ذخيرة الهجوم البعيد... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T20:13+0000
2025-08-28T20:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg
وقالت الوكالة في بيان: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا تتضمن ذخائر جوية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار".وفقًا للوزارة، طلبت أوكرانيا ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، وعددا مماثلا من أنظمة الملاحة المضادة للتشويش، وستشمل حزمة التسليم المقترحة أيضًا حاويات، ومعدات تعليق، وقطع غيار، وبرامج، ومواد تدريبية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني واللوجستي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250823/البنتاغون-يمنع-أوكرانيا-من-استخدام-أسلحة-بعيدة-المدى-لشن-هجمات-في-عمق-روسيا-1104074258.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_94e22feaadf02427d244cd8c630b74b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار

20:13 GMT 28.08.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، التابعة للبنتاغون، أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 3350 صاروخا من طراز ذخيرة الهجوم البعيد المدى "إي آر إيه إم"، ومعدات ذات صلة إلى أوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار.
وقالت الوكالة في بيان: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا تتضمن ذخائر جوية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار".

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التسليم "تهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وضمان الدفاع عن النفس، وتنفيذ مهام الأمن الإقليمي"، في حين أكدت أنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا
23 أغسطس, 21:35 GMT
وفقًا للوزارة، طلبت أوكرانيا ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، وعددا مماثلا من أنظمة الملاحة المضادة للتشويش، وستشمل حزمة التسليم المقترحة أيضًا حاويات، ومعدات تعليق، وقطع غيار، وبرامج، ومواد تدريبية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني واللوجستي.

وأكدت أن تمويل عملية الشراء من المقرر أن يتم باستخدام أموال من الدنمارك وهولندا والنرويج، فضلاً عن برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала