البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار

البنتاغون: واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ ومعدات عسكرية لكييف بقيمة 825 مليون دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، التابعة للبنتاغون، أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 3350 صاروخا من طراز ذخيرة الهجوم البعيد... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوكالة في بيان: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا تتضمن ذخائر جوية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 825 مليون دولار".وفقًا للوزارة، طلبت أوكرانيا ما يصل إلى 3350 صاروخًا موجهًا بعيد المدى، وعددا مماثلا من أنظمة الملاحة المضادة للتشويش، وستشمل حزمة التسليم المقترحة أيضًا حاويات، ومعدات تعليق، وقطع غيار، وبرامج، ومواد تدريبية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني واللوجستي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

