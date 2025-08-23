البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا
البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
21:35 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 22:17 GMT 23.08.2025)
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين، أن البنتاغون يمنع منذ عدة أشهر استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أن الفيتو الأمريكي على استخدام الأسلحة بعيدة المدى يحد من العمليات العسكرية الأوكرانية، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إقناع الكرملين ببدء محادثات سلام.
ووفقا لمصادر الصحيفة، لم تنفذ أي ضربات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكية بعيدة المدى "أتكامس" منذ أواخر الربيع الماضي.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرات من طراز مي-28 وكا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
مروحية روسية تقضي على عسكريين أوكران على حدود مقاطعة كورسك
5 سبتمبر 2024, 06:18 GMT
وحاولت كييف استخدام "أتكامس" سابقا لشن هجمات في عمق روسيا، لكن الولايات المتحدة حظرت هذه المحاولة.
