البنتاغون يمنع أوكرانيا من استخدام أسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين، أن البنتاغون يمنع منذ عدة أشهر استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا.
موسكو –سبوتنيك. وأضافت الصحيفة أن الفيتو الأمريكي على استخدام الأسلحة بعيدة المدى يحد من العمليات العسكرية الأوكرانية، بينما يسعى البيت الأبيض إلى إقناع الكرملين ببدء محادثات سلام.
ووفقا لمصادر الصحيفة، لم تنفذ أي ضربات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي
الأمريكية بعيدة المدى "أتكامس" منذ أواخر الربيع الماضي.
وحاولت كييف استخدام "أتكامس" سابقا لشن هجمات في عمق روسيا، لكن الولايات المتحدة حظرت هذه المحاولة.