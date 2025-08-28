https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-قيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-وسط-كييف-1104222380.html
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وسط كييف
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولاييف، أنه تم استهداف مراكز قيادة وتحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في العاصمة...
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت كييف وضواحيها لاستهدافات شملت منشآت قيادية رئيسية ومراكز قيادة وخطوط اتصالات. هناك معلومات غير مؤكدة تفيد باستهداف مقر معين في الضواحي، ويوجد في المقر ما يصل إلى 25 ضابطًا من القوات المسلحة الأوكرانية... ونحو 10 ضباط من حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وفي مقاطعة تشيرنيغيف، أفاد ليبيديف بأن الغارات استهدفت مواقع تدريب وقاعدة جوية ومعسكرات تدريب ومواقع تمركز للعسكريين الأوكرانيين.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف ومحيطها، وسط إنذار بشأن غارة جوية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
