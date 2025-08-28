https://sarabic.ae/20250828/مي-35-إم-الروسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1104220931.html
"مي-35 إم" الروسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية، ونقطة تحكم وموقع إطلاق للطائرة المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن طاقم مروحية "مي-35 إم" الروسية، التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدف أفرادا عسكريين ومركز تحكم وموقع إطلاق للطائرات المسيرة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طاقم طيران الجيش على متن مروحية "مي-35 إم"، استهدف قوى بشرية، ونقطة تحكم وموقع إطلاق للطائرة المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال".
يشار إلى أنه وبعد الضربة، قام الطاقم بإجراء مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية مع إطلاق مصائد حرارية لمنع صواريخ العدو من استهداف المروحية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.