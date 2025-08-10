روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأحد، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن نتيجة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، تعليقا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: "هذا صحيح تمامًا. وسوف تستمر".
كما أعرب روته عن رأيه بأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا "لن يسفر عن "اتفاق نهائي" بشأن تسوية النزاع الأوكراني".
ودعا روته إلى "التخلي عن الاعتراف القانوني بخسائر كييف الإقليمية كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
روته يعترف بتفوق روسيا على الناتو في إنتاج الذخيرة
5 يوليو, 18:30 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال.
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
