https://sarabic.ae/20250810/روته-سنستمر-بإمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1103580816.html
روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
سبوتنيك عربي
وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأحد، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن نتيجة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T18:04+0000
2025-08-10T18:04+0000
2025-08-10T18:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روته
مارك روته
الناتو
حلف الأطلسي
الحلف الأطلسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، تعليقا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: "هذا صحيح تمامًا. وسوف تستمر".كما أعرب روته عن رأيه بأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا "لن يسفر عن "اتفاق نهائي" بشأن تسوية النزاع الأوكراني".ودعا روته إلى "التخلي عن الاعتراف القانوني بخسائر كييف الإقليمية كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال. مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانياإعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
https://sarabic.ae/20250705/روته-يعترف-بتفوق-روسيا-على-الناتو-في-إنتاج-الذخيرة-1102390839.html
حلف الأطلسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4f58de70946ce21245d5cab1b84c870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روته, مارك روته, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, روته, مارك روته, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي
روته: سنستمر بإمداد أوكرانيا بالأسلحة
وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأحد، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة بغض النظر عن نتيجة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، تعليقا على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة: "هذا صحيح تمامًا. وسوف تستمر".
كما أعرب روته عن رأيه بأن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا "لن يسفر عن "اتفاق نهائي" بشأن تسوية النزاع الأوكراني".
ودعا روته إلى "التخلي عن الاعتراف القانوني بخسائر كييف الإقليمية كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا".
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان
في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف
لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال.