زيلينسكي: أوكرانيا تبدأ بناء مصنع مشترك لإنتاج الأسلحة مع الدنمارك
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T21:38+0000
2025-09-06T21:38+0000
2025-09-06T22:38+0000
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
أخبار الدنمارك
روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا تبدأ بناء مصنع مشترك لإنتاج الأسلحة مع الدنمارك
21:38 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 22:38 GMT 06.09.2025)
أعلن فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب موجه إلى الشعب: "نحن نؤسس أيضا مصنعًا مشتركًا جديدًا لإنتاج الأسلحة. ولأول مرة في التاريخ، بدأت أوكرانيا ببناء مصنع مشترك مع الدنمارك على أراضي هذه الدولة. سيصنع مكونات لصواريخنا وطائراتنا المسيرة".
ولم يحدد زيلينسكي موعد
بدء تشغيل المصنع.
وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني هيرمان سميتانتين قد أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، أن أوكرانيا والدنمارك وقعتا اتفاقا ستُطلق بموجبه شركات الدفاع الأوكرانية خطوط إنتاج في الدنمارك.
وفي يونيو/حزيران، كشف زيلينسكي عن خطط لفتح خطوط إنتاج للأسلحة الأوكرانية في عدد من الدول الأوروبية خلال الصيف، بينها الدنمارك والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة وليتوانيا، بحسب ما نقلت قناة "هرومادسكي" الأوكرانية.
من جانبها، أكدت روسيا مرارا أن إمدادات الأسلحة من الدول الغربية إلى أوكرانيا تعرقل حل النزاع العسكري وتجعل دول الناتو طرفًا مباشرًا في الأزمة.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعتبر هدفًا مشروعًا للقوات الروسية، فيما شدد الكرملين على أن تلك الإمدادات تعرقل مفاوضات السلام.