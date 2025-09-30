https://sarabic.ae/20250930/الأمين-العام-السابق-للناتو-على-غرار-فنلندا-عرضت-على-زيلينسكي-التنازل-عن-الأراضي--1105443516.html

الأمين العام السابق للناتو: "على غرار فنلندا"... عرضت على زيلينسكي التنازل عن الأراضي

قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه دعا فلاديمير زيلينسكي إلى تقديم تنازلات إقليمية على غرار فنلندا في عام 1940. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084296216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f05a8884afedc14a38c5f8e2de9fce5a.jpg

ونقلت وكالة "فرانس برس" بالإشارة إلى كتاب ستولتنبرغ "تحت إشرافي"، الذي نشر في النرويج يوم أمس الاثنين، قوله: "عندما ألمحت لأول مرة إلى" حل فنلندي" للحرب في أوكرانيا، رفض زيلينسكي فكرة التنازل عن أي أراض".ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبح زيلينسكي ومستشاروه أكثر تقبلا لمثل هذه الفكرة، لكنهم اعتقدوا أنه يجب ضمان الحقائق الإقليمية الجديدة لأوكرانيا وأمنها من خلال عضوية كييف في التحالف.من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد مع روسيا بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.ووفقا للرئيس الروسي، فإن قضية شبه جزيرة القرم " مغلقة تماما".وفي 30 سبتمبر 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن قبول المناطق جديدة في روسيا.وكان أحد شروط هدنة موسكو هو إنشاء الحدود وفقا لمعاهدة السلام لعام 1940، والتي بموجبها تنازلت فنلندا عن نحو عشر أراضيها للاتحاد السوفييتي، وتعهدت بعدم المشاركة في تحالفات معادية للاتحاد السوفييتي.وفقا للاتفاقية، تم نقل الحدود على برزخ كاريليان على بعد 120-130 كيلومترا من لينينغراد، وتم التنازل عن برزخ كاريليان بأكمله مع فيبورغ وخليج فيبورغ مع الجزر والشواطئ الغربية والشمالية لبحيرة لادوغا، وعدد من الجزر في خليج فنلندا وجزء من شبه جزيرة ريباتشي وسريدني إلى الاتحاد السوفييتي.بعد دعوة ترامب للتخلي عنها... زيلينسكي يتباكى على القرم

