الأمين العام السابق للناتو: "على غرار فنلندا"... عرضت على زيلينسكي التنازل عن الأراضي
قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه دعا فلاديمير زيلينسكي إلى تقديم تنازلات إقليمية على غرار فنلندا في عام 1940.
ونقلت وكالة "فرانس برس" بالإشارة إلى كتاب ستولتنبرغ "تحت إشرافي"، الذي نشر في النرويج يوم أمس الاثنين، قوله: "عندما ألمحت لأول مرة إلى" حل فنلندي" للحرب في أوكرانيا، رفض زيلينسكي فكرة التنازل عن أي أراض".ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبح زيلينسكي ومستشاروه أكثر تقبلا لمثل هذه الفكرة، لكنهم اعتقدوا أنه يجب ضمان الحقائق الإقليمية الجديدة لأوكرانيا وأمنها من خلال عضوية كييف في التحالف.من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد مع روسيا بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.ووفقا للرئيس الروسي، فإن قضية شبه جزيرة القرم " مغلقة تماما".وفي 30 سبتمبر 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن قبول المناطق جديدة في روسيا.وكان أحد شروط هدنة موسكو هو إنشاء الحدود وفقا لمعاهدة السلام لعام 1940، والتي بموجبها تنازلت فنلندا عن نحو عشر أراضيها للاتحاد السوفييتي، وتعهدت بعدم المشاركة في تحالفات معادية للاتحاد السوفييتي.وفقا للاتفاقية، تم نقل الحدود على برزخ كاريليان على بعد 120-130 كيلومترا من لينينغراد، وتم التنازل عن برزخ كاريليان بأكمله مع فيبورغ وخليج فيبورغ مع الجزر والشواطئ الغربية والشمالية لبحيرة لادوغا، وعدد من الجزر في خليج فنلندا وجزء من شبه جزيرة ريباتشي وسريدني إلى الاتحاد السوفييتي.
الأمين العام السابق للناتو: "على غرار فنلندا"... عرضت على زيلينسكي التنازل عن الأراضي
قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه دعا فلاديمير زيلينسكي إلى تقديم تنازلات إقليمية على غرار فنلندا في عام 1940.
ونقلت وكالة "فرانس برس" بالإشارة إلى كتاب ستولتنبرغ "تحت إشرافي"، الذي نشر في النرويج يوم أمس الاثنين، قوله: "عندما ألمحت لأول مرة إلى" حل فنلندي" للحرب في أوكرانيا، رفض زيلينسكي فكرة التنازل عن أي أراض".
ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبح زيلينسكي ومستشاروه أكثر تقبلا لمثل هذه الفكرة، لكنهم اعتقدوا أنه يجب ضمان الحقائق الإقليمية الجديدة لأوكرانيا وأمنها من خلال عضوية كييف في التحالف.
وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/آذار 2014 عبر استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا. في الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا. وبالرغم من نتائج الاستفتاء، لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضها المحتلة مؤقتا، وتدعم العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد مع روسيا بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن قضية شبه جزيرة القرم " مغلقة تماما".
وتم إجراء استفتاءات حول دخول مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول 2022، ووفقا لنتائج معالجة 100% من بطاقات الاقتراع في جمهورية دونيتسك الشعبية، صوت 99.23% ممن الناخبين للانضمام إلى روسيا، و 98.42% في جمهورية لوغانسك الشعبية، و 87.05% في مقاطعة خيرسون، و93.11% في مقاطعة زابوروجيه.
وفي 30 سبتمبر 2022، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد نتائج هذه الاستفتاءات، ووقع اتفاقيات بشأن قبول المناطق جديدة في روسيا.
في 19 سبتمبر 1944، وقع الاتحاد السوفيتي وبريطانيا، من ناحية، وفنلندا، من ناحية أخرى، هدنة موسكو، التي أنهت فعليا الحرب السوفيتية الفنلندية 1941-1944.
وكان أحد شروط هدنة موسكو هو إنشاء الحدود وفقا لمعاهدة السلام لعام 1940، والتي بموجبها تنازلت فنلندا عن نحو عشر أراضيها للاتحاد السوفييتي، وتعهدت بعدم المشاركة في تحالفات معادية للاتحاد السوفييتي.
وفقا للاتفاقية، تم نقل الحدود على برزخ كاريليان على بعد 120-130 كيلومترا من لينينغراد، وتم التنازل عن برزخ كاريليان بأكمله مع فيبورغ وخليج فيبورغ مع الجزر والشواطئ الغربية والشمالية لبحيرة لادوغا، وعدد من الجزر في خليج فنلندا وجزء من شبه جزيرة ريباتشي وسريدني إلى الاتحاد السوفييتي.