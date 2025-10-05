https://sarabic.ae/20251005/فيدان-من-الممكن-تحقيق-تقدم-في-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-بضعة-أشهر-1105656075.html
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأنه من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر.
2025-10-05T18:16+0000
2025-10-05T18:16+0000
2025-10-05T18:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg
وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابير"، أنه "على ما يبدو، سيتحقق تقدم خلال بضعة أشهر".وأضاف فيدان "هناك بعض الخيارات البديلة التي أفكر فيها في ذهني أثناء حديثي مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين حول الحلول الممكنة التي يمكن أن توحد الجانبين".عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. كما سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف. علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاع.علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء مفاضات.
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأنه من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر.
وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابير"، أنه "على ما يبدو، سيتحقق تقدم خلال بضعة أشهر".
أكد وزير الخارجية التركي أن تطور الوضع في أوكرانيا سيعتمد على الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف فيدان "هناك بعض الخيارات البديلة التي أفكر فيها في ذهني أثناء حديثي مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين حول الحلول الممكنة التي يمكن أن توحد الجانبين".
عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. كما سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف. علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاع.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو ردًا من كييف على اقتراحها بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طُرح خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز الفائت.
علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء مفاضات.