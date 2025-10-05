فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251005/فيدان-من-الممكن-تحقيق-تقدم-في-حل-النزاع-في-أوكرانيا-خلال-بضعة-أشهر-1105656075.html
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأنه من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر. 05.10.2025, سبوتنيك عربي
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر

18:16 GMT 05.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأنه من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر.
وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابير"، أنه "على ما يبدو، سيتحقق تقدم خلال بضعة أشهر".
أكد وزير الخارجية التركي أن تطور الوضع في أوكرانيا سيعتمد على الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف فيدان "هناك بعض الخيارات البديلة التي أفكر فيها في ذهني أثناء حديثي مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين حول الحلول الممكنة التي يمكن أن توحد الجانبين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
خبير بريطاني: بوتين يعامل القادة الآخرين باحترام دائما
16:57 GMT
عقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. كما سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف. علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاع.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، لم تتلقَّ موسكو ردًا من كييف على اقتراحها بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، والذي طُرح خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز الفائت.
علاوة على ذلك، رفض فلاديمير زيلينسكي، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء مفاضات.
