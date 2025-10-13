https://sarabic.ae/20251013/ترامب-قد-أناقش-صواريخ-توماهوك-مع-بوتين-1105922218.html
ترامب: قد أناقش صواريخ توماهوك مع بوتين
واشنطن –سبوتنيك. صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يناقش إمكانية تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
ترامب
فلاديمير بوتين
وقال ترامب للصحفيين: "قد أتحدث معه. قد أقول له: انظر، إذا لم تُحسم هذه الحرب، فسأرسل إليهم صواريخ توماهوك".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ توماهوك لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.وأضاف الرئيس الروسي أن استخدام كييف لصواريخ توماهوك سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وقال بوتين متسائلاً: "هل سيضرّ هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص أمل؟ بالطبع سيفعل".كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأميركي أمرٌ مستحيل. وسيُمثّل هذا مرحلةً جديدةً ونوعيةً من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".
