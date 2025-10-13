ترامب: قد أناقش صواريخ توماهوك مع بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-قد-أناقش-صواريخ-توماهوك-مع-بوتين-1105922218.html
ترامب: قد أناقش صواريخ توماهوك مع بوتين
ترامب: قد أناقش صواريخ توماهوك مع بوتين
سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يناقش إمكانية تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T00:12+0000
2025-10-13T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "قد أتحدث معه. قد أقول له: انظر، إذا لم تُحسم هذه الحرب، فسأرسل إليهم صواريخ توماهوك".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ توماهوك لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.وأضاف الرئيس الروسي أن استخدام كييف لصواريخ توماهوك سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وقال بوتين متسائلاً: "هل سيضرّ هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص أمل؟ بالطبع سيفعل".كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأميركي أمرٌ مستحيل. وسيُمثّل هذا مرحلةً جديدةً ونوعيةً من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20251012/ترامب-يقول-إنه-واثق-من-أن-بوتين-سيسوي-أزمة-أوكرانيا-1105922083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_dafc7f4f9ff60f99e31513bf40b11274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, ترامب, فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا, ترامب, فلاديمير بوتين

ترامب: قد أناقش صواريخ توماهوك مع بوتين

00:12 GMT 13.10.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
واشنطن –سبوتنيك. صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يناقش إمكانية تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين: "قد أتحدث معه. قد أقول له: انظر، إذا لم تُحسم هذه الحرب، فسأرسل إليهم صواريخ توماهوك".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن تزويد كييف بصواريخ توماهوك لن يُغير الوضع في ساحة المعركة.
وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي" للحوار: "أما بالنسبة لصاروخ توماهوك، فهو سلاح قوي. صحيح أنه لم يَعد حديثًا تمامًا، لكنه قوي ويشكل تهديدًا. بالطبع، هذا لن يُغير ميزان القوى في ساحة المعركة، ولن يُغير شيئًا على الإطلاق".
وأضاف الرئيس الروسي أن استخدام كييف لصواريخ توماهوك سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال بوتين متسائلاً: "هل سيضرّ هذا بالعلاقات التي يبدو فيها بصيص أمل؟ بالطبع سيفعل".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يقول إنه واثق من أن بوتين سيسوي أزمة أوكرانيا
أمس, 23:12 GMT
كما أكد أن "استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من الجيش الأميركي أمرٌ مستحيل. وسيُمثّل هذا مرحلةً جديدةً ونوعيةً من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала