ترامب يقول إنه واثق من أن بوتين سيسوي أزمة أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتمكن من التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن نجاح بوتين في إنهاء الحرب سيكون إنجازا كبيرا له على الساحة الدولية.
وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن: "أعتقد حقا أن الرئيس بوتين سيبدو رائعا إذا نجح في تسوية هذا النزاع، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".
وأضاف: "لكننا سنرى، وإذا لم يفعل، فلن يكون ذلك جيدًا".
ومطلع الشهر الجاري، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة آنذاك.
وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار، "هل كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا؟... دعوني أعود إلى ما قاله الرئيس ترامب: قال إنه لو كان في السلطة، لكان من الممكن تجنب هذا. وأنا أتفق مع ذلك".