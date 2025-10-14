عربي
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية

© Sputnik . Pavel Bednyakov
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" الأمريكية لن يحل الصراع في أوكرانيا، بل سيؤدي فقط إلى تصعيد الوضع ونشوب حرب نووية.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك، وفقا لوكالة أنباء "بلتا": " لن تحل صواريخ "توماهوك" المشكلة، بل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع إلى حرب نووية".

وأضاف: "لعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك هذا الأمر أكثر من أي شخص آخر، فهو ليس في عجلة من أمره لتسليم هذه الأسلحة الفتاكة والسماح بشن ضربات في عمق روسيا، كما يعول زيلينسكي".

وأشار إلى أن الشعب الروسي والقيادة الروسية ملتزمون في إحلال السلام في أوكرانيا.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
12 أكتوبر, 11:33 GMT
وأوضح لوكاشينكو أنه إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن مينسك يمكن أن تلعب دورا ما في حل النزاع في أوكرانيا، فإن الجانب البيلاروسي مستعد للمشاركة.

وقال لوكاشينكو: "إذا أراد الأمريكيون حل النزاع في أوكرانيا ورأوا لنا دورا ما بهذا الصدد، فنحن مستعدون للمشاركة. لقد أوضحنا موقفنا - السلام، والسلام فقط".

وتابع: "أوكرانيا يجب أن تبقى دولة مستقلة ذات سيادة"، مؤكدا: "نريد أن تتوقف الحرب الآن. وإلا، ستزول هذه الدولة المستقلة ذات السيادة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
12 أكتوبر, 11:09 GMT
وأكد لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات، في حال راعت مصالح بيلاروسيا بإنصاف.

وبيّن لوكاشينكو أن سياسة استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تبنى بالطبع على مصالح بيلاروسيا حصرا، وذلك لأن الأمريكيين يوجهون سياساتهم بدوافع براغماتية بحتة.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.
وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية
الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
