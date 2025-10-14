https://sarabic.ae/20251014/لوكاشينكو-صواريخ-توماهوك-لن-تحل-الصراع-في-أوكرانيا-وقد-تؤدي-فقط-إلى-حرب-نووية-1105995564.html
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" الأمريكية لن يحل الصراع في أوكرانيا، بل سيؤدي فقط إلى تصعيد... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك، وفقا لوكالة أنباء "بلتا": " لن تحل صواريخ "توماهوك" المشكلة، بل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع إلى حرب نووية".وأشار إلى أن الشعب الروسي والقيادة الروسية ملتزمون في إحلال السلام في أوكرانيا.وأوضح لوكاشينكو أنه إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن مينسك يمكن أن تلعب دورا ما في حل النزاع في أوكرانيا، فإن الجانب البيلاروسي مستعد للمشاركة.وتابع: "أوكرانيا يجب أن تبقى دولة مستقلة ذات سيادة"، مؤكدا: "نريد أن تتوقف الحرب الآن. وإلا، ستزول هذه الدولة المستقلة ذات السيادة".وأكد لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات، في حال راعت مصالح بيلاروسيا بإنصاف.وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك، وفقا لوكالة أنباء "بلتا": " لن تحل صواريخ "توماهوك" المشكلة، بل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع إلى حرب نووية".
وأضاف: "لعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك هذا الأمر أكثر من أي شخص آخر، فهو ليس في عجلة من أمره لتسليم هذه الأسلحة الفتاكة والسماح بشن ضربات في عمق روسيا، كما يعول زيلينسكي".
وأشار إلى أن الشعب الروسي والقيادة الروسية ملتزمون في إحلال السلام في أوكرانيا.
وأوضح لوكاشينكو أنه إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن مينسك يمكن أن تلعب دورا ما في حل النزاع في أوكرانيا، فإن الجانب البيلاروسي مستعد للمشاركة.
وقال لوكاشينكو: "إذا أراد الأمريكيون حل النزاع في أوكرانيا ورأوا لنا دورا ما بهذا الصدد، فنحن مستعدون للمشاركة. لقد أوضحنا موقفنا - السلام، والسلام فقط".
وتابع: "أوكرانيا يجب أن تبقى دولة مستقلة ذات سيادة"، مؤكدا: "نريد أن تتوقف الحرب الآن. وإلا، ستزول هذه الدولة المستقلة ذات السيادة".
وأكد لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات، في حال راعت مصالح بيلاروسيا بإنصاف.
وبيّن لوكاشينكو أن سياسة استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تبنى بالطبع على مصالح بيلاروسيا حصرا، وذلك لأن الأمريكيين يوجهون سياساتهم بدوافع براغماتية بحتة.
وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"
، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.
وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".