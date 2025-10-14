https://sarabic.ae/20251014/لوكاشينكو-صواريخ-توماهوك-لن-تحل-الصراع-في-أوكرانيا-وقد-تؤدي-فقط-إلى-حرب-نووية-1105995564.html

لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" الأمريكية لن يحل الصراع في أوكرانيا، بل سيؤدي فقط إلى تصعيد... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع في مينسك، وفقا لوكالة أنباء "بلتا": " لن تحل صواريخ "توماهوك" المشكلة، بل سيؤدي ذلك إلى تصعيد الوضع إلى حرب نووية".وأشار إلى أن الشعب الروسي والقيادة الروسية ملتزمون في إحلال السلام في أوكرانيا.وأوضح لوكاشينكو أنه إذا رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن مينسك يمكن أن تلعب دورا ما في حل النزاع في أوكرانيا، فإن الجانب البيلاروسي مستعد للمشاركة.وتابع: "أوكرانيا يجب أن تبقى دولة مستقلة ذات سيادة"، مؤكدا: "نريد أن تتوقف الحرب الآن. وإلا، ستزول هذه الدولة المستقلة ذات السيادة".وأكد لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لإبرام صفقة كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات، في حال راعت مصالح بيلاروسيا بإنصاف.وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانيةالاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"

