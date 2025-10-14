https://sarabic.ae/20251014/ترامب-سألتقي-زيلنسكي-الجمعة-وهو-يرغب-في-الحصول-على-صواريخ-توماهوك-1106010379.html
ترامب: سألتقي زيلنسكي الجمعة وهو يرغب في الحصول على صواريخ "توماهوك"
ترامب: سألتقي زيلنسكي الجمعة وهو يرغب في الحصول على صواريخ "توماهوك"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، سيطلب منه صواريخ "توماهوك" في اجتماع في البيت الأبيض، يوم الجمعة المقبل.
وقال ترامب، في إشارة إلى زيلينسكي: "سيأتي لرؤيتي يوم الجمعة. وأعلم ما سيقوله. إنه يرغب في الحصول على صواريخ توماهوك".وأعرب ترامب عن خيبة أمله من وتيرة عملية السلام الأوكرانية، واعتبر علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة جدًا"، قائلا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن علاقتي بفلاديمير (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كانت جيدة جدا، وربما لا تزال كذلك". وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مخزونا كبيرا من صواريخ "توماهوك". وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانيةالاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
وقال ترامب، في إشارة إلى زيلينسكي: "سيأتي لرؤيتي يوم الجمعة. وأعلم ما سيقوله. إنه يرغب في الحصول على صواريخ توماهوك".
وأعرب ترامب عن خيبة أمله من وتيرة عملية السلام الأوكرانية، واعتبر علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة جدًا"، قائلا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن علاقتي بفلاديمير (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كانت جيدة جدا، وربما لا تزال كذلك".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مخزونا كبيرا من صواريخ "توماهوك".
وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.
وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".