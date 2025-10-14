عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب: سألتقي زيلنسكي الجمعة وهو يرغب في الحصول على صواريخ "توماهوك"

19:04 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 19:25 GMT 14.10.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فلاديمير زيلينسكي، سيطلب منه صواريخ "توماهوك" في اجتماع في البيت الأبيض، يوم الجمعة المقبل.
وقال ترامب، في إشارة إلى زيلينسكي: "سيأتي لرؤيتي يوم الجمعة. وأعلم ما سيقوله. إنه يرغب في الحصول على صواريخ توماهوك".
وأعرب ترامب عن خيبة أمله من وتيرة عملية السلام الأوكرانية، واعتبر علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جيدة جدًا"، قائلا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن علاقتي بفلاديمير (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) كانت جيدة جدا، وربما لا تزال كذلك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
04:37 GMT
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مخزونا كبيرا من صواريخ "توماهوك".

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.

وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية
الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
