رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه
رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه".
وشدد سلام، في تصريحات له، على ضرورة أن يتخلى "حزب الله" عن الجناح العسكري، مؤكدا أنه "لا تراجع عن احتكار الدولة القوة العسكرية".وأضاف رئيس وزراء لبنان أن "لبنان لا ينهض إلا باستعادة دولته"، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى أحد فوق القانون.وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
