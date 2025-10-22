‌‏رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
‌‏رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه
‌‏رئيس وزراء لبنان: "حزب الله" ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه". 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T12:39+0000
2025-10-22T12:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وشدد سلام، في تصريحات له، على ضرورة أن يتخلى "حزب الله" عن الجناح العسكري، مؤكدا أنه "لا تراجع عن احتكار الدولة القوة العسكرية".وأضاف رئيس وزراء لبنان أن "لبنان لا ينهض إلا باستعادة دولته"، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى أحد فوق القانون.وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103331566_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5a10108d145eb4460d11cc21caefda03.jpg
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله ينبغي أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه".
وشدد سلام، في تصريحات له، على ضرورة أن يتخلى "حزب الله" عن الجناح العسكري، مؤكدا أنه "لا تراجع عن احتكار الدولة القوة العسكرية".
وأضاف رئيس وزراء لبنان أن "لبنان لا ينهض إلا باستعادة دولته"، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى أحد فوق القانون.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، في 7 أغسطس/ آب الماضي، تأييدها للخطوات المقترحة فيما يعرف بـ"الورقة الأمريكية"، التي تتضمن نزع سلاح "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده "كانت أمام خيارين، إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة".
وفي مايو/ أيار الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدًا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".
