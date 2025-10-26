https://sarabic.ae/20251026/لبنان-مقتل-شخص-بغارة-إسرائيلية-في-الناقورة-فيديو-1106409177.html

لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو

لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الناقورة بقضاء صور، أسفرت عن مقتل شخص.

وأشار البيان إلى إصابة مواطن بجروح جراء انفجار من مخلفات الحرب في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن، أمس السبت، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق من أمس، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية السيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف، على الطريق الرابط بينها وبين بلدة جبشيت، وفقا لموقع "صوت بيروت إنترناشونال".وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت، يوم الخميس الماضي، غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

