لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

لبنان.. مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الناقورة... فيديو

12:32 GMT 26.10.2025
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
مقاتلة إسرائيلية
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الناقورة بقضاء صور، أسفرت عن مقتل شخص.
وأشار البيان إلى إصابة مواطن بجروح جراء انفجار من مخلفات الحرب في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن، أمس السبت، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبي البلاد.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي جديد في "حزب الله" جنوبي لبنان
09:01 GMT
وفي وقت سابق من أمس، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية السيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف، على الطريق الرابط بينها وبين بلدة جبشيت، وفقا لموقع "صوت بيروت إنترناشونال".
وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت، يوم الخميس الماضي، غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان... ماذا يعني ذلك؟
أمس, 07:50 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
