الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي جديد في "حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرئيلي، اليوم الأحد، القضاء على عنصر في القوة الخاصة لوحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T09:01+0000

2025-10-26T09:01+0000

2025-10-26T09:02+0000

وقال الجيش الإسرائبلي، في بيان له، إنه "هاجم مساء أمس في منطقة القليعة في جنوب لبنان وقضى على محمد أكرم عربية أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".وزعم البيان أن "أكرم دفع في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار قدرات قتالية في "حزب الله" وساهم في المحاولات لاعادة إعمار بنى تحتية إرهابية، حيث شكلت أنشطتها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، على حد قول البيان.وكان نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله"، محمود قماطي، أكد أمس السبت، رفض الحزب نزع سلاحه، واصفًا إياه بأنه "قوة للوطن وسيادة لبنان".وأشار قماطي، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "المشهد"، إلى أن "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته اليومية"، مؤكدًا أن الضغوط الأمريكية والأوروبية لن تؤثر على موقف الحزب، موضحا أن "حزب الله" التزم بتطبيق القرار الدولي 1701، بينما تستمر إسرائيل في خرقه، رغم الرعاية الأمريكية والفرنسية للاتفاق، الذي فشل في وقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل، وفق تعبيره.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

