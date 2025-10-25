https://sarabic.ae/20251025/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-سيارة-في-بلدة-حاروف-جنوبي-لبنان-1106381194.html
مقتل شخص وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوبي لبنان
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية السيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف، على الطريق الرابط بينها وبين بلدة جبشيت، وفقا لموقع "صوت بيروت إنترناشونال".وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت، يوم الخميس الماضي، غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك"، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.وتشهد الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تحليقا مكثفا للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق مدينة صور، وعلى ارتفاع منخفض وصولا إلى أجواء القاسمية وأبو الأسود.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية السيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف، على الطريق الرابط بينها وبين بلدة جبشيت، وفقا لموقع
"صوت بيروت إنترناشونال".
وكانت طائرات حربية إسرائيلية نفذت
، يوم الخميس الماضي، غارات جوية على لبنان استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ووقع الهجوم في محيط المدرسة الرسمية ومبنى البلدية بها.
ذكر ذلك مراسل "سبوتنيك
"، وبحسب تقارير أولية فقد وقعت إصابات وتسبب الهجوم في وفاة سيدة مسنة.
وتشهد الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تحليقا مكثفا للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق مدينة صور، وعلى ارتفاع منخفض وصولا إلى أجواء القاسمية وأبو الأسود.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.