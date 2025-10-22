https://sarabic.ae/20251022/الجيش-الإسرائيلي-قضينا-على-قائد-فصيل-في-قوة-الرضوان-التابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1106276490.html
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد فصيل في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال قيادي في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" بغارة استهدفته في منطقة عين قانا جنوبي لبنان، على حد قوله. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في "قوة الرضوان" في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته".وأضافت البيان أن "كربلا، كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان، وأنشطته شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".يأتي هذا الحادث، في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرقي البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية، على حد قولها.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيرًا إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في "قوة الرضوان" في منطقة عين قانا، وقام بتصفيته".
وأضافت البيان أن "كربلا، كان ضالعًا في نقل وسائل قتالية داخل لبنان، وأنشطته شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
يأتي هذا الحادث، في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرقي البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية، على حد قولها.
وفي سياق متصل، استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع
، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيرًا إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني
حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".