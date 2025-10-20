عدسة "سبوتنيك" ترصد عودة الحياة الدراسية إلى بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.. فيديو
11:00 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 11:20 GMT 20.10.2025)
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
بعد قرابة شهرٍ من التحضيرات اللوجستية والإدارية والأمنية، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل"، افتتح اتحاد بلديات جبل عامل وبلدية ميس الجبل العام الدراسي في مجمّع المدارس المؤقت في البلدة، وذلك خلال احتفال أقيم في باحة المجمع.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، واكبت عدسة "سبوتنيك" وصول أكثر من 300 تلميذ وتلميذة من مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية إلى المجمع، حيث سيتابعون تعليمهم حضوريًا بعد عامين من الدراسة عن بعد عبر الإنترنت.
وقال رئيس بلدية ميس الجبل حبيب قبلان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "منذ أن أطلقنا هذا المشروع أسميناه المجمّع التربوي المؤقت، أي أنه حل مرحلي إلى حين أن تعيد الدولة بناء المدارس الرسمية، سواء كانت مهنية أو ثانوية أو ابتدائية".
وأضاف قبلان: "بحسب المعلومات التي نسمعها، فإن مجلس الجنوب سيبدأ قريبًا بإعمار المدارس. طبعًا، سيعود التلاميذ بشكلٍ طبيعي إلى مدارسهم فور جهوزها، لكن في الوقت الراهن أخذنا على عاتقنا إنشاء هذا المجمع التربوي المؤقت بسبب الأوضاع الراهنة، والحمد لله وفقنا في ذلك".
وحول التحديات الأمنية والخوف من الاعتداءات، قال قبلان: "لو أننا وضعنا الخوف نصب أعيننا لما أقدمنا على هذه الخطوة، ولا أعدنا إعمار منازلنا ومتاجرنا. أهل ميس صامدون وجبّارون، ونحن باقون في البلدة".
وتتألف الهيئة التعليمية من أساتذة من أبناء البلدة وآخرين قدموا من منطقتي صور وبنت جبيل، وجميعهم عبّروا عن ارتياحهم للعودة إلى التعليم الحضوري وارتفاع أعداد المسجلين.
بدوره، قال مدير معهد ميس الجبل الفني فرج قبلان لـ"سبوتنيك": "الإقبال ارتفع هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وكنت أتوقع أن لا أجد أحدًا اليوم، لكنني فوجئت بأن الطلاب سبقوني إلى المدرسة. التحديات موجودة، لكن بإرادتنا يمكننا تخطي أي عائق".
أما أستاذ الرياضيات مصطفى غضبان فأعرب عن سعادته بعودة التعليم الحضوري، بالقول: "بعد سنتين من التعليم أونلاين، لا شك أن التعليم الحضوري أوضح وأكثر تفاعلًا. ما جرى خطوة كبيرة جدًا في منطقة دُمّرت بالكامل وتنهض اليوم من جديد. التجربة جديدة، لكننا نتوقع انطلاقة ممتازة".
ويقع المجمع التربوي الجديد في منطقة حدودية حسّاسة تشرف عليها مباشرة مواقع الاحتلال الإسرائيلي في المنارة والعبّاد، ما يمنح هذه العودة إلى مقاعد الدراسة رمزية مضاعفة للصمود والإصرار على الحياة والتعليم رغم كل الظروف.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد عودة الحياة الدراسية إلى بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان
ورغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة ميس الجبل، وآخرها التفجير الكبير الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في أطرافها، تشهد البلدة الواقعة على الخط الحدودي عودة تدريجية للحياة، إذ عاد إليها أكثر من 350 عائلة منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
لقد خلّفت الحرب دمارًا واسعًا في ميس الجبل طال العديد من المرافق والمنازل، ومن بينها الصروح التربوية الثلاث: الثانوية، الابتدائية، والمهنية، ما اضطر مئات التلاميذ إلى متابعة دراستهم عن بعد على مدى عامين.