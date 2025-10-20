عربي
موسكو: لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء لبنان: المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وصلت إلى طريق مسدود
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الإثنين، وصول المفاوضات غير المباشرة في الناقورة إلى طريق مسدود. 20.10.2025
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
وأكد سلام، في تصريحات صحفية، أن "مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون للتفاوض مع إسرائيل تهدف إلى حث واشنطن على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية التي نص عليها الاتفاق".وأشار إلى أن "عون يسعى إلى دفع واشنطن للانخراط مجددا في عملية الوساطة، في حين أن إسرائيل تصر على خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية"وقال سلام: إن "المفاوضات غير المباشرة، التي تجري في الناقورة برعاية هيئة الرقابة الدولية، برئاسة الجنرال الأمريكي مايكل ليني، وصلت إلى حائط مسدود نتيجة إصرار إسرائيل على خرق وقف النار، وتماديها في اعتداءاتها، بخلاف التزام لبنان بتطبيقه بحرفيته"يأتي هذا في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرق البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية. حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
رئيس وزراء لبنان: المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وصلت إلى طريق مسدود

10:59 GMT 20.10.2025

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الإثنين، وصول المفاوضات غير المباشرة في الناقورة إلى طريق مسدود.
وأكد سلام، في تصريحات صحفية، أن "مبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون للتفاوض مع إسرائيل تهدف إلى حث واشنطن على التدخل لإنقاذ المفاوضات غير المباشرة، والمتعثرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بوقف الأعمال العدائية التي نص عليها الاتفاق".
وأشار إلى أن "عون يسعى إلى دفع واشنطن للانخراط مجددا في عملية الوساطة، في حين أن إسرائيل تصر على خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية"
وقال سلام: إن "المفاوضات غير المباشرة، التي تجري في الناقورة برعاية هيئة الرقابة الدولية، برئاسة الجنرال الأمريكي مايكل ليني، وصلت إلى حائط مسدود نتيجة إصرار إسرائيل على خرق وقف النار، وتماديها في اعتداءاتها، بخلاف التزام لبنان بتطبيقه بحرفيته"
يأتي هذا في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرق البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية.
حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
