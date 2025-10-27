https://sarabic.ae/20251027/الجيش-الإسرائيلي-يتهم-قوات-الـيونيفيل-بإسقاط-طائرة-مسيرة-جنوبي-لبنان-1106428249.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بإسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة، أمس الأحد، "أثناء مهمة مراقبة روتينية" في منطقة كفر... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين، إن "الطائرة لم تشكل تهديدًا على مراقبي "يونيفيل"، الذين أطلقوا النار وأسقطوها".وكانت الـ"يونيفيل"، أوضحت أن الطائرة المسيرة حلّقت فوق دوريتها "بطريقة عدوانية"، وأن قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لتحييدها.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه حلّق بطائرة مسيرة أخرى، وألقت قنبلة يدوية لمنع المشتبه بهم من الاقتراب من موقع الطائرة الأولى، فيما أعلنت "يونيفيل" أن القنبلة أُسقطت بالقرب من دوريتها، وأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار أيضا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحادث قيد التحقيق عبر قناة الاتصال العسكرية"، في ظل توترات متكررة خلال الشهر الجاري، إذ اتهمت "يونيفيل" الجيش الإسرائيلي مرتين بإلقاء قنابل يدوية قرب مراقبيها، إحداها تسبب في إصابة مراقب بجروح طفيفة.في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن "الهدف كان تفريق نشاط "حزب الله" اللبناني دون الإضرار بمراقبي "يونيفيل"، مشيرًا إلى "فشل قوة المراقبين، على مدى عقود، في منع تعزيز قوات "حزب الله" اللبناني قرب الحدود".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

