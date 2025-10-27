الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/الجيش-الإسرائيلي-يتهم-قوات-الـيونيفيل-بإسقاط-طائرة-مسيرة-جنوبي-لبنان-1106428249.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بإسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة، أمس الأحد، "أثناء مهمة مراقبة روتينية" في منطقة كفر... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T07:35+0000
2025-10-27T08:01+0000
اليونيفيل
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين، إن "الطائرة لم تشكل تهديدًا على مراقبي "يونيفيل"، الذين أطلقوا النار وأسقطوها".وكانت الـ"يونيفيل"، أوضحت أن الطائرة المسيرة حلّقت فوق دوريتها "بطريقة عدوانية"، وأن قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لتحييدها.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه حلّق بطائرة مسيرة أخرى، وألقت قنبلة يدوية لمنع المشتبه بهم من الاقتراب من موقع الطائرة الأولى، فيما أعلنت "يونيفيل" أن القنبلة أُسقطت بالقرب من دوريتها، وأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار أيضا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحادث قيد التحقيق عبر قناة الاتصال العسكرية"، في ظل توترات متكررة خلال الشهر الجاري، إذ اتهمت "يونيفيل" الجيش الإسرائيلي مرتين بإلقاء قنابل يدوية قرب مراقبيها، إحداها تسبب في إصابة مراقب بجروح طفيفة.في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن "الهدف كان تفريق نشاط "حزب الله" اللبناني دون الإضرار بمراقبي "يونيفيل"، مشيرًا إلى "فشل قوة المراقبين، على مدى عقود، في منع تعزيز قوات "حزب الله" اللبناني قرب الحدود".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251026/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-قوات-حفظ-السلام-التابعة-للأمم-المتحدة-في-جنوب-لبنان-1106422172.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونيفيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان
اليونيفيل, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قيام قوات الـ"يونيفيل" بإسقاط طائرة مسيرة جنوبي لبنان

07:35 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 08:01 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت، لبنان، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بإسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية مسيرة، أمس الأحد، "أثناء مهمة مراقبة روتينية" في منطقة كفر كلا جنوبي لبنان، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الاثنين، إن "الطائرة لم تشكل تهديدًا على مراقبي "يونيفيل"، الذين أطلقوا النار وأسقطوها".
وكانت الـ"يونيفيل"، أوضحت أن الطائرة المسيرة حلّقت فوق دوريتها "بطريقة عدوانية"، وأن قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لتحييدها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه حلّق بطائرة مسيرة أخرى، وألقت قنبلة يدوية لمنع المشتبه بهم من الاقتراب من موقع الطائرة الأولى، فيما أعلنت "يونيفيل" أن القنبلة أُسقطت بالقرب من دوريتها، وأن دبابة إسرائيلية أطلقت النار أيضا، وهو ما ينفيه الجيش الإسرائيلي.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الجيش الإسرائيلي يهاجم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان
أمس, 20:41 GMT
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الحادث قيد التحقيق عبر قناة الاتصال العسكرية"، في ظل توترات متكررة خلال الشهر الجاري، إذ اتهمت "يونيفيل" الجيش الإسرائيلي مرتين بإلقاء قنابل يدوية قرب مراقبيها، إحداها تسبب في إصابة مراقب بجروح طفيفة.
في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن "الهدف كان تفريق نشاط "حزب الله" اللبناني دون الإضرار بمراقبي "يونيفيل"، مشيرًا إلى "فشل قوة المراقبين، على مدى عقود، في منع تعزيز قوات "حزب الله" اللبناني قرب الحدود".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала