الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، خلال الأسبوع الجاري، من تدمير عدة منشآت وصفها بأنها "بنى تحتية إرهابية" في منطقة حولا جنوبي لبنان. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن العملية تم تنفيذها أمس الاثنين، وشملت إزالة منشآت كان يتم استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإحباط أي تهديدات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.وأضاف البيان أن قوات إسرائيلية نفذت الشهر الماضي عملية مماثلة في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أنها عثرت على أسلحة وعبوات ناسفة قديمة مخزنة داخل تلك المنشآت، حيث تم تفكيكها بشكل آمن.ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن وجود هذه المنشآت التي أعلن تدميرها، يمثل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، قبل أيام، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.

