عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، خلال الأسبوع الجاري، من تدمير عدة منشآت وصفها بأنها "بنى تحتية إرهابية" في منطقة حولا جنوبي لبنان. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن العملية تم تنفيذها أمس الاثنين، وشملت إزالة منشآت كان يتم استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإحباط أي تهديدات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.وأضاف البيان أن قوات إسرائيلية نفذت الشهر الماضي عملية مماثلة في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أنها عثرت على أسلحة وعبوات ناسفة قديمة مخزنة داخل تلك المنشآت، حيث تم تفكيكها بشكل آمن.ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن وجود هذه المنشآت التي أعلن تدميرها، يمثل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، قبل أيام، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من المباني في جنوب لبنان

06:34 GMT 11.11.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، خلال الأسبوع الجاري، من تدمير عدة منشآت وصفها بأنها "بنى تحتية إرهابية" في منطقة حولا جنوبي لبنان.
جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن العملية تم تنفيذها أمس الاثنين، وشملت إزالة منشآت كان يتم استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإحباط أي تهديدات ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
"اليونيفيل" تدعو إسرائيل إلى وقف الهجمات وتحث لبنان على الامتناع عن الرد
6 نوفمبر, 20:19 GMT
وأضاف البيان أن قوات إسرائيلية نفذت الشهر الماضي عملية مماثلة في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أنها عثرت على أسلحة وعبوات ناسفة قديمة مخزنة داخل تلك المنشآت، حيث تم تفكيكها بشكل آمن.
ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن وجود هذه المنشآت التي أعلن تدميرها، يمثل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، قبل أيام، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
