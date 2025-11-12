https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-اللبناني-لبنان-ينتظر-رد-إسرائيل-عبر-أمريكا-على-خيار-التفاوض-لتحرير-الأرض--1107041574.html

الرئيس اللبناني: لبنان ينتظر رد إسرائيل عبر أمريكا على خيار التفاوض لتحرير الأرض

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن "لبنان لم يتسلم بعد أي رد إسرائيلي على خيار التفاوض الذي طرحه لتحرير الأرض"، مشيرًا إلى أن "منطق القوة لم يعد ينفع وعلينا أن... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في قصر بعبدا اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.وأشار الرئيس عون إلى أن "استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان".واعتبر أن "الدعوة إلى حوار وطني قبل إجراء الانتخابات النيابية بمثابة 'حوار طرشان'"، مشددًا على إصراره ورئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام على "حصول الانتخابات في موعدها"، لافتًا إلى أنه "على مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الإطار".ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة "الميكانيزم" بدورها.وخلال استقباله وفدا موسعا من اللقاء الروحي العكاري ضم ممثلين عن الطوائف الروحية كافة في محافظة عكار، طالب بري بأن تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي.وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

