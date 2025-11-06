"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-أي-تفاوض-مع-إسرائيل-إذا-لم-يكن-مدروسا-سيؤدي-الى-المزيد-من-التنازلات--1106805845.html
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات
سبوتنيك عربي
علق النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن، على تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والرسالة المفتوحة التي أصدرها "حزب الله"، قائلا... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T16:07+0000
2025-11-06T16:07+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091801603_0:22:1349:781_1920x0_80_0_0_271489d7decf65bdb1e524c6a6f9d04e.png
الحاج حسن ، أكد في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" قال موقفه، هناك اتفاق حصل في العام الماضي برعاية أمريكية وفرنسية وأممية ولبنان التزم به وضمنا "حزب الله" التزاما كاملا، بالمقابل إسرائيل وبرعاية وحماية أمريكية لم تلتزم به". وأكد على أن "حزب الله" أعلن هذا الموقف وطالب الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق للقيام بدورهم لتطبيقه"، مشددا على أن "حزب الله" واضح، في موقفه من أي تفاوض مع إسرائيل، فإذا لم يكن مدروسا بعناية وباستراتيجية واضحة، سيؤدي إلى المزيد من التنازلات".وقال أيضا إن "شروط التفاوض هي الحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق الاتفاق"، كاشفا أن "الحزب على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرا أن "تجربة سوريا في التفاوض واضحة، فكلما تفاوضت طالبت إسرائيل بالمزيد". وحول نزوح عدد من سكان الجنوب، قال الحاج حسن: "الإنسان في طبيعته يحتاط ويتخذ التدابير ومن الطبيعي أن تخاف كل عائلة على أولادها"، مضيفا "سنتابع التفاصيل والتطورات".
https://sarabic.ae/20251106/رسالة-من-حزب-الله-إلى-الرؤساء-الثلاثة-خيار-التفاوض-مع-إسرائيل-فخ-لا-يخدم-لبنان-1106790858.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091801603_140:0:1209:802_1920x0_80_0_0_02542480e8eb501ae117d8e59ffdda5f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان

"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات

16:07 GMT 06.11.2025
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـ"حزب الله" في منشأة "عماد 4"العسكرية
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Photo / الإعلام الحربي لحزب الله
تابعنا عبر
حصري
علق النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن، على تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والرسالة المفتوحة التي أصدرها "حزب الله"، قائلا: إن "الحزب ومن خلال هذه الرسالة أوضح موقفه من كل التطورات من الاعتداء الإسرائيلي المستمر، حيث أن موقف الحزب من ما يطرح من مفاوضات تحاول الولايات المتحدة واسرائيل فرض شكلها ومضمونها على لبنان".
الحاج حسن ، أكد في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" قال موقفه، هناك اتفاق حصل في العام الماضي برعاية أمريكية وفرنسية وأممية ولبنان التزم به وضمنا "حزب الله" التزاما كاملا، بالمقابل إسرائيل وبرعاية وحماية أمريكية لم تلتزم به".
وأشار حسن إلى أن "رئيس لجنة "الميكانيزم" الأمريكي لم يقم بأي دور للجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وآخر فصولها اليوم".
وأكد على أن "حزب الله" أعلن هذا الموقف وطالب الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق للقيام بدورهم لتطبيقه"، مشددا على أن "حزب الله" واضح، في موقفه من أي تفاوض مع إسرائيل، فإذا لم يكن مدروسا بعناية وباستراتيجية واضحة، سيؤدي إلى المزيد من التنازلات".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
رسالة من "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: خيار التفاوض مع إسرائيل "فخ" لا يخدم لبنان
08:53 GMT
وقال أيضا إن "شروط التفاوض هي الحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق الاتفاق"، كاشفا أن "الحزب على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرا أن "تجربة سوريا في التفاوض واضحة، فكلما تفاوضت طالبت إسرائيل بالمزيد".

وسأل الحاج حسن "أليس من واجب الدولة الدفاع عن مواطنيها؟"، مشيرا إلى أن "هناك حديث من فئة معينة لا يمت إلى الوطنية بأي صلة"، وقال: "نحن في لبنان منذ آلاف السنين ودفعنا دما في الجيش اللبناني والمقاومة دفاعا عن لبنان، ونحن من حرر الجنوب والجرود إلى جانب الجيش، ونريد دولة قادرة وحامية وحاضنة ولا نريد دولة ضعيفة".

وحول نزوح عدد من سكان الجنوب، قال الحاج حسن: "الإنسان في طبيعته يحتاط ويتخذ التدابير ومن الطبيعي أن تخاف كل عائلة على أولادها"، مضيفا "سنتابع التفاصيل والتطورات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала