"حزب الله" عبر "سبوتنيك": أي تفاوض مع إسرائيل إذا لم يكن مدروسا سيؤدي الى المزيد من التنازلات

علق النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن، على تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والرسالة المفتوحة التي أصدرها "حزب الله"
الحاج حسن ، أكد في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" قال موقفه، هناك اتفاق حصل في العام الماضي برعاية أمريكية وفرنسية وأممية ولبنان التزم به وضمنا "حزب الله" التزاما كاملا، بالمقابل إسرائيل وبرعاية وحماية أمريكية لم تلتزم به". وأكد على أن "حزب الله" أعلن هذا الموقف وطالب الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق للقيام بدورهم لتطبيقه"، مشددا على أن "حزب الله" واضح، في موقفه من أي تفاوض مع إسرائيل، فإذا لم يكن مدروسا بعناية وباستراتيجية واضحة، سيؤدي إلى المزيد من التنازلات".وقال أيضا إن "شروط التفاوض هي الحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق الاتفاق"، كاشفا أن "الحزب على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرا أن "تجربة سوريا في التفاوض واضحة، فكلما تفاوضت طالبت إسرائيل بالمزيد". وحول نزوح عدد من سكان الجنوب، قال الحاج حسن: "الإنسان في طبيعته يحتاط ويتخذ التدابير ومن الطبيعي أن تخاف كل عائلة على أولادها"، مضيفا "سنتابع التفاصيل والتطورات".
علق النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" حسين الحاج حسن، على تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والرسالة المفتوحة التي أصدرها "حزب الله"، قائلا: إن "الحزب ومن خلال هذه الرسالة أوضح موقفه من كل التطورات من الاعتداء الإسرائيلي المستمر، حيث أن موقف الحزب من ما يطرح من مفاوضات تحاول الولايات المتحدة واسرائيل فرض شكلها ومضمونها على لبنان".
الحاج حسن ، أكد في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" قال موقفه، هناك اتفاق حصل في العام الماضي برعاية أمريكية وفرنسية وأممية ولبنان التزم به وضمنا "حزب الله" التزاما كاملا، بالمقابل إسرائيل وبرعاية وحماية أمريكية لم تلتزم به".
وأشار حسن إلى أن "رئيس لجنة "الميكانيزم" الأمريكي لم يقم بأي دور للجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وآخر فصولها اليوم".
وأكد على أن "حزب الله" أعلن هذا الموقف وطالب الدولة اللبنانية ورعاة الاتفاق للقيام بدورهم لتطبيقه"، مشددا على أن "حزب الله" واضح، في موقفه من أي تفاوض مع إسرائيل، فإذا لم يكن مدروسا بعناية وباستراتيجية واضحة، سيؤدي إلى المزيد من التنازلات".
وقال أيضا إن "شروط التفاوض هي الحفاظ على الثوابت الوطنية وتطبيق الاتفاق"، كاشفا أن "الحزب على تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبرا أن "تجربة سوريا في التفاوض واضحة، فكلما تفاوضت طالبت إسرائيل بالمزيد".
وسأل الحاج حسن "أليس من واجب الدولة الدفاع عن مواطنيها؟"، مشيرا إلى أن "هناك حديث من فئة معينة لا يمت إلى الوطنية بأي صلة"، وقال: "نحن في لبنان منذ آلاف السنين ودفعنا دما في الجيش اللبناني والمقاومة دفاعا عن لبنان، ونحن من حرر الجنوب والجرود إلى جانب الجيش، ونريد دولة قادرة وحامية وحاضنة ولا نريد دولة ضعيفة".
وحول نزوح عدد من سكان الجنوب، قال الحاج حسن: "الإنسان في طبيعته يحتاط ويتخذ التدابير ومن الطبيعي أن تخاف كل عائلة على أولادها"، مضيفا "سنتابع التفاصيل والتطورات".