الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته ويستعد لجولة جديدة ضد حزب الله
2025-11-24T05:54+0000
2025-11-24T05:54+0000
2025-11-24T06:09+0000
وأكد الجيش أن الهجمات ضد حزب الله في لبنان ستستمر، مشددًا على استمرار تعزيز الدفاع الجوي ومستوى الجهوزية على الحدود.كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "احتمال رد حوثي على اغتيال الرجل الثاني بحزب الله أمس". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني، علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية ببيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
05:54 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 06:09 GMT 24.11.2025)
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش رفع مستوى الجهوزية على الحدود الشمالية، ووضع منظومة الصواريخ الدفاعية في شمال البلاد على أهبة الاستعداد، تحسبًا لتصعيد محتمل.
وأكد الجيش أن الهجمات ضد حزب الله في لبنان ستستمر، مشددًا على استمرار تعزيز الدفاع الجوي ومستوى الجهوزية على الحدود.
كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "احتمال رد حوثي على اغتيال الرجل الثاني بحزب الله أمس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني
، علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.