"‌‏حزب الله" يقر باغتيال إسرائيل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي

أصدر "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، بياناً رسمياً، نعى فيه رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T20:00+0000

2025-11-23T20:00+0000

2025-11-23T20:01+0000

وقال الحزب، في بيان له، إن "الطبطبائي من القادة المؤسسين للمقاومة، وأحد الذين وضعوا المدماك الأساسي لبنائها وتطوير قدراتها حتى أصبحت قوة ردع تحمي لبنان وتصنع الانتصارات".وأضاف أنه "أمضى حياته كلها في الجهاد منذ انطلاقة المقاومة، ولم يعرف الكلل أو الملل في الدفاع عن الأرض والشعب"، مؤكدا أن مقتله "يمنح المجاهدين عزيمة إضافية لمواصلة الطريق وإسقاط مشاريع العدو وداعمته الولايات المتحدة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني، ‌‏علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية ببيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنانوأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهدافه "بشكل دقيق" لقيادي بارز في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت.وفي وقت نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي، أن هجوم الضاحية تم تنسيقه مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن واشنطن سبق أن صنفته "إرهابيا" في العام 2016، وعرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

