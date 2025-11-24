https://sarabic.ae/20251124/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يسعى-لتجديد-الحرب-في-غزة-ولبنان-لإنقاذ-نفسه-وحكومته-1107452705.html

برلماني عربي سابق بالكنيست لـ"سبوتنيك": نتنياهو يسعى لتجديد الحرب في غزة ولبنان لإنقاذ نفسه وحكومته

سبوتنيك عربي

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يسعى لتجديد الحرب في قطاع غزة ولبنان... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه التحركات تأتي من أجل إنقاذ حكومته الفاشية من السقوط، وإنقاذ نفسه من المحاكمة، لا سيما في ظل الضغوط الشعبية الإسرائيلية في الداخل، والتي تطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية لما حدث في 7 أكتوبر".وتابع: "بنيامين نتنياهو يتهرب مما يحدث في الداخل الإسرائيلي، ويخشى أن يطاح به في لجنة التحقيق، باعتباره المسؤول الأول والأخير عما جرى في 7 أكتوبر، وعليه أن يتحمل هذه المسؤولية، لكنه يحاول التهرب منها بهذه الطرق".وأوضح أن نتنياهو وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بتحميل عدد من القادة العسكريين مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر، من أجل إبعاد التهمة عنه، وحماية نفسه، مؤكدًا أن نتنياهو يدرك جيدًا بأنه في آخر مراحل حياته السياسية، ويريد أن ينهيها بشكل جيد.أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لأول مرة، بـ"الفشل الخطير والمدوّي" في منع حدوث عملية حركة "حماس" في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.واتخذ زامير، سلسلة عقوبات قاسية بحق عدد من كبار القادة العسكريين بناء على نتائج لجنة التحقيق الداخلية التي ترأسها اللواء احتياط سامي تورغمان.وقال زامير في بيان شديد اللهجة: "الصورة واضحة تماماً: الجيش فشل في مهمته الأساسية يوم 7 أكتوبر – حماية مواطني دولة إسرائيل. هذا فشل جسيم ومؤلم يتعلق بالقرارات والتصرفات قبل الحدث وخلاله. الدروس كثيرة ومؤلمة، وستكون بوصلتنا للمستقبل".وفي لبنان دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.والسبت الماضي، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً، جاء فيه: "اليوم انتهكت حماس وقف إطلاق النار مرة أخرى بإرسال إرهابي إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، فردّت إسرائيل بتصفية خمسة من كبار إرهابيي حماس"، على حد قول البيان.وذكر البيان أن "إسرائيل التزمت كلياً بوقف إطلاق النار، فيما لم تلتزم حماس بذلك"، مشيراً إلى أن "عشرات الإرهابيين من الحركة عَبَروا الخطوط الإسرائيلية طوال فترة الهدنة لمهاجمة القوات الإسرائيلية، بينما تواصل الحركة إعدام مدنيين فلسطينيين داخل قطاع غزة"، على حد زعم البيان.وحمّلت حركة حماس الفلسطينية، الوسطاء والإدارة الأمريكية، مسؤولية التصدي لمحاولات إسرائيل الرامية إلى "تقويض" وقف إطلاق النار في غزة.

