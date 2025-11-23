https://sarabic.ae/20251123/الجيش-الإسرائيلي-يعاقب-قادة-كبار-ويقر-بالفشل-في-منع-7-أكتوبر-1107426041.html
الجيش الإسرائيلي يعاقب قادة كبار ويقر بالفشل في منع 7 أكتوبر
أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لأول مرة، بـ"الفشل الخطير والمدوّي" في منع حدوث عملية حركة "حماس" في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
واتخذ زامير، سلسلة عقوبات قاسية بحق عدد من كبار القادة العسكريين بناء على نتائج لجنة التحقيق الداخلية التي ترأسها اللواء احتياط سامي تورغمان.وقال زامير في بيان شديد اللهجة: "الصورة واضحة تماماً: الجيش فشل في مهمته الأساسية يوم 7 أكتوبر – حماية مواطني دولة إسرائيل. هذا فشل جسيم ومؤلم يتعلق بالقرارات والتصرفات قبل الحدث وخلاله. الدروس كثيرة ومؤلمة، وستكون بوصلتنا للمستقبل".أبرز العقوبات التي أُعلن عنها:إبعاد نهائي من الخدمة الاحتياطية:اللواء احتياط عوديد باسيوق (رئيس شعبة العمليات وقت اندلاع الحرب)اللواء احتياط أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية السابق)اللواء يارون فينكلمان (قائد المنطقة الجنوبية السابق)قائد وحدة 8200 السابق يوسي شاريلتوبيخ رسمي مع إنهاء الخدمة بعد الولاية الحالية:اللواء شلومي بيندر (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حالياً)فصل فوري:ضابط الاستخبارات السابق في فرقة غزة (يُشار إليه بالحرف "أ")رئيس لواء العمليات في الاستخبارات العسكرية (يُشار إليه بالحرف "ج")كما تم إقرار توبيخ لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية نائب الأدميرال دافيد ساعر سلامة بسبب قصور الاستعداد لتهديد الطائرات المُسيرة والباراموتور التي شلت أنظمة المراقبة يوم الهجوم.وأشار تقرير لجنة تورغمان إلى تفاوت كبير في جودة التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش، واعتبر بعضها ضعيفاً جداً وبعضها الآخر يجب تجاهله كلياً. كما سيتم فتح تحقيق منفصل في كيفية تعامل الاستخبارات مع وثيقة «جدار أريحا» (خطة هجوم "حماس" المسربة) التي كانت بحوزة الجيش قبل الهجوم بأشهر.
واتخذ زامير، سلسلة عقوبات قاسية بحق عدد من كبار القادة العسكريين بناء على نتائج لجنة التحقيق الداخلية التي ترأسها اللواء احتياط سامي تورغمان.
وقال زامير في بيان شديد اللهجة: "الصورة واضحة تماماً: الجيش فشل في مهمته الأساسية يوم 7 أكتوبر – حماية مواطني دولة إسرائيل. هذا فشل جسيم ومؤلم يتعلق بالقرارات والتصرفات قبل الحدث وخلاله. الدروس كثيرة ومؤلمة، وستكون بوصلتنا للمستقبل".
أبرز العقوبات التي أُعلن عنها:
إبعاد نهائي من الخدمة الاحتياطية:
اللواء احتياط عوديد باسيوق (رئيس شعبة العمليات وقت اندلاع الحرب)
اللواء احتياط أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية السابق)
اللواء يارون فينكلمان (قائد المنطقة الجنوبية السابق)
قائد وحدة 8200 السابق يوسي شاريل
توبيخ رسمي مع إنهاء الخدمة بعد الولاية الحالية:
اللواء شلومي بيندر (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حالياً)
ضابط الاستخبارات السابق في فرقة غزة (يُشار إليه بالحرف "أ")
رئيس لواء العمليات في الاستخبارات العسكرية (يُشار إليه بالحرف "ج")
كما تم إقرار توبيخ لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية نائب الأدميرال دافيد ساعر سلامة بسبب قصور الاستعداد لتهديد الطائرات المُسيرة والباراموتور التي شلت أنظمة المراقبة يوم الهجوم.
وأشار تقرير لجنة تورغمان إلى تفاوت كبير في جودة التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش، واعتبر بعضها ضعيفاً جداً وبعضها الآخر يجب تجاهله كلياً. كما سيتم فتح تحقيق منفصل في كيفية تعامل الاستخبارات مع وثيقة «جدار أريحا» (خطة هجوم "حماس" المسربة) التي كانت بحوزة الجيش قبل الهجوم بأشهر.