الجيش الإسرائيلي يعاقب قادة كبار ويقر بالفشل في منع 7 أكتوبر

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعاقب قادة كبار ويقر بالفشل في منع 7 أكتوبر

أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، لأول مرة، بـ"الفشل الخطير والمدوّي" في منع حدوث عملية حركة "حماس" في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واتخذ زامير، سلسلة عقوبات قاسية بحق عدد من كبار القادة العسكريين بناء على نتائج لجنة التحقيق الداخلية التي ترأسها اللواء احتياط سامي تورغمان.
وقال زامير في بيان شديد اللهجة: "الصورة واضحة تماماً: الجيش فشل في مهمته الأساسية يوم 7 أكتوبر – حماية مواطني دولة إسرائيل. هذا فشل جسيم ومؤلم يتعلق بالقرارات والتصرفات قبل الحدث وخلاله. الدروس كثيرة ومؤلمة، وستكون بوصلتنا للمستقبل".
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي كبار القادة قبل فرض عقوبات بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
11:25 GMT
أبرز العقوبات التي أُعلن عنها:
إبعاد نهائي من الخدمة الاحتياطية:
اللواء احتياط عوديد باسيوق (رئيس شعبة العمليات وقت اندلاع الحرب)
اللواء احتياط أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية السابق)
اللواء يارون فينكلمان (قائد المنطقة الجنوبية السابق)
قائد وحدة 8200 السابق يوسي شاريل
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
الحكومة الإسرائيلية تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر"
16 نوفمبر, 14:59 GMT
توبيخ رسمي مع إنهاء الخدمة بعد الولاية الحالية:
اللواء شلومي بيندر (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حالياً)
فصل فوري:
ضابط الاستخبارات السابق في فرقة غزة (يُشار إليه بالحرف "أ")
رئيس لواء العمليات في الاستخبارات العسكرية (يُشار إليه بالحرف "ج")
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل
27 أكتوبر, 13:34 GMT
كما تم إقرار توبيخ لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية نائب الأدميرال دافيد ساعر سلامة بسبب قصور الاستعداد لتهديد الطائرات المُسيرة والباراموتور التي شلت أنظمة المراقبة يوم الهجوم.
وأشار تقرير لجنة تورغمان إلى تفاوت كبير في جودة التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش، واعتبر بعضها ضعيفاً جداً وبعضها الآخر يجب تجاهله كلياً. كما سيتم فتح تحقيق منفصل في كيفية تعامل الاستخبارات مع وثيقة «جدار أريحا» (خطة هجوم "حماس" المسربة) التي كانت بحوزة الجيش قبل الهجوم بأشهر.
