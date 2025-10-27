https://sarabic.ae/20251027/لأول-مرة-منذ-هجمات-7-أكتوبر-قرار-عسكري-في-جنوب-إسرائيل-1106447331.html

لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل

سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القرار ينهي حالة التأهب القصوى التي استمرت أكثر من عام، وشملت قيوداً أمنية مشددة وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية القريبة من قطاع غزة.يأتي هذا القرار بناءً على تقييمات أمنية حديثة تشير إلى انخفاض مستوى التهديدات المباشرة من القطاع، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي على استمرار مراقبته الدقيقة للوضع الميداني لمواجهة أي تطورات محتملة.وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.وأشار كاتس إلى أن المهمة الاستراتيجية العليا لتكريس النصر الذي حققه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد عناصر "حماس" تتمحور حول "تدمير أنفاق الإرهاب بالكامل، التي لا يزال 60% منها قائمًا، إلى جانب نزع سلاح الحركة".وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح "حماس"، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

