لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/لأول-مرة-منذ-هجمات-7-أكتوبر-قرار-عسكري-في-جنوب-إسرائيل-1106447331.html
لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل
لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ المفروضة على الجبهة الداخلية، جنوبي إسرائيل، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ هجمات 7... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T13:34+0000
2025-10-27T13:35+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القرار ينهي حالة التأهب القصوى التي استمرت أكثر من عام، وشملت قيوداً أمنية مشددة وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية القريبة من قطاع غزة.يأتي هذا القرار بناءً على تقييمات أمنية حديثة تشير إلى انخفاض مستوى التهديدات المباشرة من القطاع، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي على استمرار مراقبته الدقيقة للوضع الميداني لمواجهة أي تطورات محتملة.وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.وأشار كاتس إلى أن المهمة الاستراتيجية العليا لتكريس النصر الذي حققه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد عناصر "حماس" تتمحور حول "تدمير أنفاق الإرهاب بالكامل، التي لا يزال 60% منها قائمًا، إلى جانب نزع سلاح الحركة".وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح "حماس"، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251027/إسرائيل-تبلغ-أمريكا-برفضها-مشاركة-هذه-الدولة-في-القوة-الدولية-بقطاع-غزة-1106440891.html
https://sarabic.ae/20251027/حماس-لا-نقبل-فصل-غزة-عن-الضفة-الغربية-1106435773.html
https://sarabic.ae/20251027/الهلال-الأحمر-المصري-يرسل-أكثر-من-10-آلاف-طن-مساعدات-إنسانية-وبترولية-إلى-غزة-صور-1106434954.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_116:0:1227:833_1920x0_80_0_0_43ed911ea84fb83725da78094e3c8683.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

لأول مرة منذ هجمات 7 أكتوبر... "قرار عسكري" جنوبي إسرائيل

13:34 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ المفروضة على الجبهة الداخلية، جنوبي إسرائيل، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القرار ينهي حالة التأهب القصوى التي استمرت أكثر من عام، وشملت قيوداً أمنية مشددة وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية القريبة من قطاع غزة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
إسرائيل تبلغ أمريكا برفضها مشاركة هذه الدولة في القوة الدولية بقطاع غزة
11:48 GMT
يأتي هذا القرار بناءً على تقييمات أمنية حديثة تشير إلى انخفاض مستوى التهديدات المباشرة من القطاع، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي على استمرار مراقبته الدقيقة للوضع الميداني لمواجهة أي تطورات محتملة.

وكان كاتس قد أكد، السبت الماضي، أن تفكيك غزة عبر تدمير أنفاق الإرهاب التابعة لحركة حماس ونزع سلاحها يعدان الهدف الاستراتيجي الأبرز لتحقيق النصر في القطاع، على حد قوله.

وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
"حماس": لا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية
10:54 GMT
وأشار كاتس إلى أن المهمة الاستراتيجية العليا لتكريس النصر الذي حققه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد عناصر "حماس" تتمحور حول "تدمير أنفاق الإرهاب بالكامل، التي لا يزال 60% منها قائمًا، إلى جانب نزع سلاح الحركة".

وأوضح أنه وجّه الجيش الإسرائيلي بجعل تدمير الأنفاق الأولوية المركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتهم، مع الاستمرار في حماية الجنود والمستوطنات.

وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح "حماس"، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية.
الهلال الأحمر المصري يرسل بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
الهلال الأحمر المصري يرسل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة.. صور
10:35 GMT
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала