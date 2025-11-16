https://sarabic.ae/20251116/الحكومة-الإسرائيلية-تقرر-تشكيل-لجنة-مستقلة-للتحقيق-في-إخفاقات-7-أكتوبر-1107163430.html

الحكومة الإسرائيلية تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر"

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023". 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الحكومة قررت تشكيل فريق وزاري يحدد التفويض الذي سيمنح للجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".وأظهر استطلاع رأي إسرائيلي، الشهر الماضي، أن 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، استطلاعا للرأي تبين من خلاله أن 64 % من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق رسمية يعينها رئيس المحكمة العليا في البلاد للتحقيق في أحداث عملية "طوفان الأقصى".وكشف الاستطلاع أن 58% من الإسرائيليين يخشون من أن دخول قوة دولية لقطاع غزة سيمنع إسرائيل من التدخل ضد حركة "حماس".وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "الليكود" يفقد مقعدين، ويبقى 50 مقعدا فقط، فيما لم يتجاوز حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ما دون عتبة الحسم.وفي الأسبوع الماضي، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن معسكر الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، سيحصل على 52 مقعدا مقابل 58 للمعارضة لو أجريت انتخابات الآن.وذكرت صحيفة" "معاريف" الإسرائيلية، أن تلك النسبة جاءت بعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وبعيد عقد قمة شرم الشيخ المصرية.وكشف الاستطلاع أن 46 % من الإسرائيليين يريدون إجراء انتخابات مبكرة مقابل 44 % يدعمون إجراءها بموعدها العام المقبل، بينما أظهر الاستطلاع الإسرائيلي أيضا أن 48 % من الإسرائيليين يرون أن لا تل أبيب ولا "حماس" انتصرت في الحرب على قطاع غزة.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

