إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"

إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية - إسرائيلية مقترحة لـ"تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة تحت سيطرة إسرائيل، والأخرى تديرها حركة حماس...

ووفقاً للصحيفة، تتضمن الخطة تركيز جهود إعادة الإعمار في المنطقة، التي تسيطر عليها إسرائيل كحل مؤقت، حتى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع. وأوضح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل الثلاثاء، عقب زيارتهما للمنطقة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.فيما أكد كوشنر أن "أموال إعادة الإعمار لن تُخصص للمناطق، التي تسيطر عليها "حماس"، مركزًا على تطوير "غزة جديدة" في الجزء الخاضع لإسرائيل، لتوفير بيئة آمنة وفرص عمل للفلسطينيين. وتُجرى دراسات لتأمين المنطقة الإسرائيلية تمهيدًا لبناء مشاريع إعادة إعمار. رفض عربي وقلق دبلوماسيوأكدت حكومات عربية رفضها المشاركة في قوات حفظ أمن تحت هذه الشروط، معتبرة أن الخطة "تهدد وحدة القطاع".وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن "الخطة ما تزال في مراحلها الأولية، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

