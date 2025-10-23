https://sarabic.ae/20251023/إعلام-خطة-أمريكية-إسرائيلية-لتقسيم-غزة-بين-سيطرة-إسرائيل-وحماس-1106307518.html
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية - إسرائيلية مقترحة لـ"تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة تحت سيطرة إسرائيل، والأخرى تديرها حركة حماس... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T10:15+0000
2025-10-23T10:15+0000
2025-10-23T10:15+0000
غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ab9baa56d88c321346e45d44b9c6ec.jpg
ووفقاً للصحيفة، تتضمن الخطة تركيز جهود إعادة الإعمار في المنطقة، التي تسيطر عليها إسرائيل كحل مؤقت، حتى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع. وأوضح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل الثلاثاء، عقب زيارتهما للمنطقة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.فيما أكد كوشنر أن "أموال إعادة الإعمار لن تُخصص للمناطق، التي تسيطر عليها "حماس"، مركزًا على تطوير "غزة جديدة" في الجزء الخاضع لإسرائيل، لتوفير بيئة آمنة وفرص عمل للفلسطينيين. وتُجرى دراسات لتأمين المنطقة الإسرائيلية تمهيدًا لبناء مشاريع إعادة إعمار. رفض عربي وقلق دبلوماسيوأكدت حكومات عربية رفضها المشاركة في قوات حفظ أمن تحت هذه الشروط، معتبرة أن الخطة "تهدد وحدة القطاع".وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن "الخطة ما تزال في مراحلها الأولية، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251023/الرئيس-المصري-ورئيسة-البرلمان-الأوروبي-يؤكدان-ضرورة-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1106307078.html
https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html
https://sarabic.ae/20251023/روبيو-تحركات-إسرائيل-بشأن-ضم-الضفة-الغربية-تشكل-تهديدا-لاتفاق-السلام-في-غزة-1106299163.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a87108b686ba75ad845565d7f6ea2bbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية - إسرائيلية مقترحة لـ"تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة تحت سيطرة إسرائيل، والأخرى تديرها حركة حماس الفلسطينية، في إطار مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، على حد قولها.
ووفقاً للصحيفة، تتضمن الخطة تركيز جهود إعادة الإعمار في المنطقة، التي تسيطر عليها إسرائيل
كحل مؤقت، حتى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.
وأوضح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل الثلاثاء، عقب زيارتهما للمنطقة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشار دي فانس إلى وجود منطقتين في غزة، "آمنة نسبيًا" تحت السيطرة الإسرائيلية، و"شديدة الخطورة" تحت إدارة "حماس"، موضحًا أن الهدف هو توسيع المنطقة الآمنة.
فيما أكد كوشنر أن "أموال إعادة الإعمار لن تُخصص للمناطق، التي تسيطر عليها "حماس
"، مركزًا على تطوير "غزة جديدة" في الجزء الخاضع لإسرائيل، لتوفير بيئة آمنة وفرص عمل للفلسطينيين.
وأفادت الصحيفة أن "إسرائيل تسيطر حاليًا على 53% من أراضي غزة، عبر شريط عازل يحيط بالمناطق الفلسطينية، مع خطة لتقليص هذه المنطقة تدريجيًا مع تقدم مراحل الاتفاق".
وتُجرى دراسات لتأمين المنطقة الإسرائيلية تمهيدًا لبناء مشاريع إعادة إعمار.
وأثارت الخطة قلقًا عميقًا بين الوسطاء العرب، الذين حذروا من أن "تقسيم غزة قد يؤدي إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على جزء من القطاع".
وأكدت حكومات عربية رفضها المشاركة في قوات حفظ أمن تحت هذه الشروط، معتبرة أن الخطة "تهدد وحدة القطاع".
وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن "الخطة ما تزال في مراحلها الأولية، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.