إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للصناعات العسكرية الأوكرانية – وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/إعلام-خطة-أمريكية-إسرائيلية-لتقسيم-غزة-بين-سيطرة-إسرائيل-وحماس-1106307518.html
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية - إسرائيلية مقترحة لـ"تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة تحت سيطرة إسرائيل، والأخرى تديرها حركة حماس... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T10:15+0000
2025-10-23T10:15+0000
غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ab9baa56d88c321346e45d44b9c6ec.jpg
ووفقاً للصحيفة، تتضمن الخطة تركيز جهود إعادة الإعمار في المنطقة، التي تسيطر عليها إسرائيل كحل مؤقت، حتى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع. وأوضح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل الثلاثاء، عقب زيارتهما للمنطقة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.فيما أكد كوشنر أن "أموال إعادة الإعمار لن تُخصص للمناطق، التي تسيطر عليها "حماس"، مركزًا على تطوير "غزة جديدة" في الجزء الخاضع لإسرائيل، لتوفير بيئة آمنة وفرص عمل للفلسطينيين. وتُجرى دراسات لتأمين المنطقة الإسرائيلية تمهيدًا لبناء مشاريع إعادة إعمار. رفض عربي وقلق دبلوماسيوأكدت حكومات عربية رفضها المشاركة في قوات حفظ أمن تحت هذه الشروط، معتبرة أن الخطة "تهدد وحدة القطاع".وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن "الخطة ما تزال في مراحلها الأولية، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251023/الرئيس-المصري-ورئيسة-البرلمان-الأوروبي-يؤكدان-ضرورة-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1106307078.html
https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html
https://sarabic.ae/20251023/روبيو-تحركات-إسرائيل-بشأن-ضم-الضفة-الغربية-تشكل-تهديدا-لاتفاق-السلام-في-غزة-1106299163.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a87108b686ba75ad845565d7f6ea2bbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة بين سيطرة إسرائيل و"حماس"

10:15 GMT 23.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن خطة أمريكية - إسرائيلية مقترحة لـ"تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، واحدة تحت سيطرة إسرائيل، والأخرى تديرها حركة حماس الفلسطينية، في إطار مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، على حد قولها.
ووفقاً للصحيفة، تتضمن الخطة تركيز جهود إعادة الإعمار في المنطقة، التي تسيطر عليها إسرائيل كحل مؤقت، حتى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على القطاع.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الرئيس المصري ورئيسة البرلمان الأوروبي يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
09:52 GMT
وأوضح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل الثلاثاء، عقب زيارتهما للمنطقة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار دي فانس إلى وجود منطقتين في غزة، "آمنة نسبيًا" تحت السيطرة الإسرائيلية، و"شديدة الخطورة" تحت إدارة "حماس"، موضحًا أن الهدف هو توسيع المنطقة الآمنة.

فيما أكد كوشنر أن "أموال إعادة الإعمار لن تُخصص للمناطق، التي تسيطر عليها "حماس"، مركزًا على تطوير "غزة جديدة" في الجزء الخاضع لإسرائيل، لتوفير بيئة آمنة وفرص عمل للفلسطينيين.

وأفادت الصحيفة أن "إسرائيل تسيطر حاليًا على 53% من أراضي غزة، عبر شريط عازل يحيط بالمناطق الفلسطينية، مع خطة لتقليص هذه المنطقة تدريجيًا مع تقدم مراحل الاتفاق".

وتُجرى دراسات لتأمين المنطقة الإسرائيلية تمهيدًا لبناء مشاريع إعادة إعمار.
أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون تبعات الجوع مدى الحياة
05:36 GMT

رفض عربي وقلق دبلوماسي

وأثارت الخطة قلقًا عميقًا بين الوسطاء العرب، الذين حذروا من أن "تقسيم غزة قد يؤدي إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على جزء من القطاع".
وأكدت حكومات عربية رفضها المشاركة في قوات حفظ أمن تحت هذه الشروط، معتبرة أن الخطة "تهدد وحدة القطاع".
وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن "الخطة ما تزال في مراحلها الأولية، مع وعد بالكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
روبيو: تحركات إسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق السلام في غزة
01:55 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала