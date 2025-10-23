https://sarabic.ae/20251023/الأمم-المتحدة-أطفال-غزة-يواجهون-تبعات-الجوع-مدى-الحياة-1106301092.html
الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون تبعات الجوع مدى الحياة
الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون تبعات الجوع مدى الحياة
سبوتنيك عربي
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الأربعاء، من أن "سوء تغذية الحوامل والرضع في قطاع غزة، سيترك آثارًا مدمرة تمتد عبر أجيال، ما يهدد الأطفال المولودين حاليًا... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T05:36+0000
2025-10-23T05:36+0000
2025-10-23T05:36+0000
غزة
قطاع غزة
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883607_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_d0c52059bcfdcf8736e14e6f45ad4d1a.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل الصندوق أندرو سابرتون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد عودته من مهمة استمرت 5 أيام شملت القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قضى 5 ساعات في القطاع، وفقا لوسائل إعلام غربية. ووصف سابرتون حجم الدمار الذي شاهده بأنه يشبه "فيلمًا هوليووديًا"، مبرزًا معاناة سكان غزة الإنسانية.وأوضح أن "مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بطاقة تفوق استيعابها بنسبة 170%، ما يضطرها لوضع عدد من الأطفال في حاضنة واحدة".وأضاف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "ثلث حالات الحمل في غزة باتت عالية الخطورة، مع ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، نتيجة نقص الأدوية وتدمير 94% من المستشفيات، حيث تقدم 15% فقط من المؤسسات الطبية خدمات التوليد الطارئة". وأشار إلى تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الزواج المبكر، في ظل النزاع المستمر، وهي ظاهرة تتكرر في الصراعات حول العالم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، اليوم الخميس، أنها نفذت أول عملية إجلاء طبي من قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم نقل 41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقًا لهم إلى خارج القطاع، وفق ما صرّح به المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.وأضاف أن نحو 15 ألف مريض ما زالوا ينتظرون الحصول على إذن لتلقي العلاج خارج القطاع، داعيًا الدول إلى إبداء التضامن وفتح جميع المسارات لتسريع عمليات الإجلاء الطبي. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم. وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251023/الصحة-العالمية-تجلي-41-مريضا-من-غزة-لأول-مرة-منذ-بدء-وقف-إطلاق-النار-1106298854.html
https://sarabic.ae/20251023/روبيو-تحركات-إسرائيل-بشأن-ضم-الضفة-الغربية-تشكل-تهديدا-لاتفاق-السلام-في-غزة-1106299163.html
https://sarabic.ae/20251022/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يبحث-مع-مسؤولين-أمريكيين-الوضع-في-غزة-عقب-وقف-إطلاق-النار-1106295128.html
https://sarabic.ae/20251022/نتنياهو-دخول-قوات-تركية-إلى-غزة-خط-أحمر-1106287125.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883607_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_d881530513d0bf89f5a09f3932b2f4eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة: أطفال غزة يواجهون تبعات الجوع مدى الحياة
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الأربعاء، من أن "سوء تغذية الحوامل والرضع في قطاع غزة، سيترك آثارًا مدمرة تمتد عبر أجيال، ما يهدد الأطفال المولودين حاليًا بمشكلات صحية تستلزم رعاية دائمة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل الصندوق أندرو سابرتون، في مقر الأمم المتحدة
بنيويورك، بعد عودته من مهمة استمرت 5 أيام شملت القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قضى 5 ساعات في القطاع، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ووصف سابرتون حجم الدمار الذي شاهده بأنه يشبه "فيلمًا هوليووديًا"، مبرزًا معاناة سكان غزة الإنسانية.
وأشار سابرتون إلى أن "ربع سكان غزة يعانون من الجوع، بما في ذلك 11,500 امرأة حامل، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الولادات المبكرة ومنخفضة الوزن إلى 70%، مقارنة بـ20% قبل اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وأوضح أن "مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بطاقة تفوق استيعابها بنسبة 170%، ما يضطرها لوضع عدد من الأطفال في حاضنة واحدة".
وأضاف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "ثلث حالات الحمل في غزة
باتت عالية الخطورة، مع ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، نتيجة نقص الأدوية وتدمير 94% من المستشفيات، حيث تقدم 15% فقط من المؤسسات الطبية خدمات التوليد الطارئة".
وأكد سابرتون أن "سوء التغذية يشكل التحدي الأكبر، إلى جانب غياب وسائل منع الحمل، ما يدفع بعض النساء إلى اللجوء لإجهاضات خطرة".
وأشار إلى تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الزواج المبكر، في ظل النزاع المستمر، وهي ظاهرة تتكرر في الصراعات حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية
قد أعلنت، اليوم الخميس، أنها نفذت أول عملية إجلاء طبي من قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم نقل 41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقًا لهم إلى خارج القطاع، وفق ما صرّح به المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وقال غيبرييسوس في منشور عبر منصة "إكس": "نفذت منظمة الصحة العالمية عملية إجلاء طبي لـ41 مريضًا في حالة حرجة و145 مرافقًا لهم من قطاع غزة لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار".
وأضاف أن نحو 15 ألف مريض ما زالوا ينتظرون الحصول على إذن لتلقي العلاج خارج القطاع، داعيًا الدول إلى إبداء التضامن وفتح جميع المسارات لتسريع عمليات الإجلاء الطبي.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس
" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.