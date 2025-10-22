نتنياهو: دخول قوات تركية إلى غزة "خط أحمر"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
عرب بوينت بودكاست
On air
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
نتنياهو: دخول قوات تركية إلى غزة "خط أحمر"
نتنياهو: دخول قوات تركية إلى غزة "خط أحمر"
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على رفض إسرائيل دخول قوات تركية إلى قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله إن تواجد قوات تركية في غزة خط أحمر بالنسبة لتل أبيب، وهو ما صرح به خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس.وأوضحت القناة أن نتنياهو قد طالب نائب الرئيس الأمريكية بعدم دخول الأتراك إلى غزة، موضحة أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى أسماء عدد من الدول التي قد تشارك في ترتيبات الإدارة البديلة في غزة، وإلى قضايا أخرى متعلقة بمستقبل الحكم في القطاع.ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الصور التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأعلام تركيا في قلب قطاع غزة "ليست لأتراك"، بل لفلسطينيين يرفعون علم تركيا ويعملون تحت رعاية جمعية تركية تنشط في القطاع.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.ولفتت إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتعلق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق". وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.وكان ترامب، وجه تحذيرات متكررة إلى حركة حماس، وتوعد بـ"القضاء" عليها و"السماح لإسرائيل بمواصلة الحرب، إذا لم تلتزم الحركة ببنود الاتفاق".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251021/ترامب-أكدت-لحلفائنا-وإسرائيل-أن-الوقت-لم-يحن-بعد-للتدخل-ضد-حماس-1106246317.html
https://sarabic.ae/20251021/إسرائيل-تعلن-تسلم-جثماني-رهينتين-من-قطاع-غزة-1106260019.html
نتنياهو: دخول قوات تركية إلى غزة "خط أحمر"

15:28 GMT 22.10.2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على رفض إسرائيل دخول قوات تركية إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله إن تواجد قوات تركية في غزة خط أحمر بالنسبة لتل أبيب، وهو ما صرح به خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس.
وأوضحت القناة أن نتنياهو قد طالب نائب الرئيس الأمريكية بعدم دخول الأتراك إلى غزة، موضحة أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى أسماء عدد من الدول التي قد تشارك في ترتيبات الإدارة البديلة في غزة، وإلى قضايا أخرى متعلقة بمستقبل الحكم في القطاع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ترامب: أكدت لحلفائنا وإسرائيل أن الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد "حماس"
أمس, 13:36 GMT
ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الصور التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأعلام تركيا في قلب قطاع غزة "ليست لأتراك"، بل لفلسطينيين يرفعون علم تركيا ويعملون تحت رعاية جمعية تركية تنشط في القطاع.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.
ولفتت إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتعلق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق". وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.
وكان ترامب، وجه تحذيرات متكررة إلى حركة حماس، وتوعد بـ"القضاء" عليها و"السماح لإسرائيل بمواصلة الحرب، إذا لم تلتزم الحركة ببنود الاتفاق".
الصليب الأحمر ينقل 13 أسير إسرائيلي في إطار الدفعة الثانية لتبادل الأسرى لتسليمهم للجانب الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
إسرائيل تعلن تسلم جثماني رهينتين من قطاع غزة
أمس, 20:27 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.
وفي الـ13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
