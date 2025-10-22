https://sarabic.ae/20251022/نتنياهو-دخول-قوات-تركية-إلى-غزة-خط-أحمر-1106287125.html

نتنياهو: دخول قوات تركية إلى غزة "خط أحمر"

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على رفض إسرائيل دخول قوات تركية إلى قطاع غزة. 22.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله إن تواجد قوات تركية في غزة خط أحمر بالنسبة لتل أبيب، وهو ما صرح به خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس.وأوضحت القناة أن نتنياهو قد طالب نائب الرئيس الأمريكية بعدم دخول الأتراك إلى غزة، موضحة أن الحديث بين الجانبين تطرق إلى أسماء عدد من الدول التي قد تشارك في ترتيبات الإدارة البديلة في غزة، وإلى قضايا أخرى متعلقة بمستقبل الحكم في القطاع.ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن الصور التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأعلام تركيا في قلب قطاع غزة "ليست لأتراك"، بل لفلسطينيين يرفعون علم تركيا ويعملون تحت رعاية جمعية تركية تنشط في القطاع.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن واشنطن أرسلت جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، لتعزيز جهود إدارة ترامب في الحفاظ على الاتفاق، الذي توسطت للتوصل إليه وكانت إحدى الدول الضامنة لتنفيذه مع مصر وتركيا وقطر.ولفتت إلى أن دي فانس، يضم جهوده إلى جهود مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، فيما يتعلق بهذا الملف، مشيرة إلى أن "الهدف من ذلك هو تأكيد التزام أمريكي رفيع المستوى بالحفاظ على بنود الاتفاق". وزاد القلق الأمريكي مع تكرار المناوشات التي شهدتها الأيام الماضية منذ توقيع الاتفاق.وكان ترامب، وجه تحذيرات متكررة إلى حركة حماس، وتوعد بـ"القضاء" عليها و"السماح لإسرائيل بمواصلة الحرب، إذا لم تلتزم الحركة ببنود الاتفاق".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

