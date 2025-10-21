https://sarabic.ae/20251021/إسرائيل-تعلن-تسلم-جثماني-رهينتين-من-قطاع-غزة-1106260019.html
إسرائيل تعلن تسلم جثماني رهينتين من قطاع غزة
إسرائيل تعلن تسلم جثماني رهينتين من قطاع غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تسلمت جثماني اثنين من أسراها في قطاع غزة. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "بوساطة من الصليب الأحمر، تسلمت إسرائيل نعشين يحملان جثث رهائن متوفين، وقد تم تسليمهما لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزةإعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة
وجاء في البيان: "بوساطة من الصليب الأحمر، تسلمت إسرائيل نعشين يحملان جثث رهائن متوفين، وقد تم تسليمهما لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة".
وتابع البيان: "من هناك، سيتم نقلهم إلى إسرائيل، وسيتم تسليم الجثث إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة. بعد إتمام عملية تحديد الهوية، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا،
وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.