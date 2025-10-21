إعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة
إعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة
إعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس الفلسطينية، "تشارك سرًا في تشكيل حكومة تكنوقراطية مستقبلية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن ذلك "يعد خرقًا... 21.10.2025
2025-10-21T12:42+0000
2025-10-21T12:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقالت إحدى تلك الوسائل: "عيّنت حماس ما يقارب نصف وزراء الحكومة تكنوقراط، واختارت أشخاصًا يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يكن ذلك صراحةً وعلنًا"، وفق تعبيرها.وذكرت أن "الوسطاء العرب على علم بمشاركة حماس في تشكيل الحكومة المقبلة في قطاع غزة"، بحسب قولها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وينفذ الطرفان حاليًا المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتمنع خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، "حماس" من حكم قطاع غزة مستقبلًا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20251021/فانس-يصل-إلى-إسرائيل-لـإنقاذ-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1106244277.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ff59a747804c8ef6b70065427c0931.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

إعلام إسرائيلي: "حماس" اختارت نصف أعضاء الحكومة المقبلة في غزة

12:42 GMT 21.10.2025
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة حماس الفلسطينية، "تشارك سرًا في تشكيل حكومة تكنوقراطية مستقبلية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن ذلك "يعد خرقًا لخطة السلام، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، على حد قولها.
وقالت إحدى تلك الوسائل: "عيّنت حماس ما يقارب نصف وزراء الحكومة تكنوقراط، واختارت أشخاصًا يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يكن ذلك صراحةً وعلنًا"، وفق تعبيرها.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عبر موقعها الإلكتروني، أن "السلطة الفلسطينية اختارت النصف الآخر من الحكومة التكنوقراطية".

وذكرت أن "الوسطاء العرب على علم بمشاركة حماس في تشكيل الحكومة المقبلة في قطاع غزة"، بحسب قولها.

وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر من شأنه أن "يسمح لحركة حماس بالاحتفاظ ببعض السيطرة على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب".

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
فانس يصل إلى إسرائيل لـ"إنقاذ" اتفاق الهدنة في غزة
12:33 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وينفذ الطرفان حاليًا المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأطلقت "حماس" سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، وتعيد جثث القتلى تدريجيًا. من جانبها، سحبت إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه داخل قطاع غزة، وأفرجت عن نحو 2000 أسير فلسطيني.

وتمنع خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، "حماس" من حكم قطاع غزة مستقبلًا، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، في كل تصريح تقريبًا بشأن قطاع غزة، أن "إسرائيل عازمة على القضاء التام على الحركة عسكريًا وسياسيًا"، على حد قوله.
رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة
وزيرة إسرائيلية تزعم وجود تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية وتطالب بمكافحته
