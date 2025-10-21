عربي
وزيرة إسرائيلية تزعم وجود تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية وتطالب بمكافحته
ودعت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة تهريب السلاح، حسبما ذكر موقع "راديو داروم" الإسرائيلي.واعتبرت ستروك أن "ملف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنطقة الحدود مع مصر لا يجوز أن يقتصر على استجابات تكتيكية قصيرة المدى"، مشيرة إلى أنه يجب أن يجري ضمن جهد استراتيجي موحد.وتابعت: "يجب توحيد عمل الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومكاتب النيابة للحد من الظاهرة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون".وزعمت الوزيرة الإسرائيلية أن هناك مسارات وصفتها بـ"الطرق السريعة للتهريب" باستخدام طائرات مسيرة تعبر الحدود ليلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه أمنيا وليس جمركيا، كما طالبت بمنح السلطات المسؤولة صلاحيات أوسع للتعامل مع هذا الأمر.وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، قالت أوريت ستروك، إنه لا يجب نقل مهام حساسة لأطراف خارجية مثل قطر ومصر وتركيا، على حد وصفها، محذرة من التعاون في تحقيق أهداف الحرب في غزة التي تشمل تفكيك قدرات "حماس" وسيطرة إسرائيل التشغيلية على القطاع بصورة كاملة.ويزعم مسؤولون إسرائيليون من حين إلى آخر، وجود تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية إلى غزة، وهي الادعاءات التي لم تقدم عليها إسرائيل أي دليل قاطع، ولم تعلق عليها مصر، التي تؤكد دوما أنها تؤمن حدودها جيدا.وفي تصريحات إعلامية على هذا الأمر، يؤكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، عدم استخدام الأراضي المصرية لتهريب أسلحة للداخل الإسرائيلي إطلاقا.
وزيرة إسرائيلية تزعم وجود تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية وتطالب بمكافحته

قالت وزيرة إسرائيلية إن حدود إسرائيل الجنوبية تشهد تهريب أسلحة وطالبت بعقد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة "الكابينت" لبحث آليات الرد على ما وصفته بـ "الخروقات".
ودعت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة تهريب السلاح، حسبما ذكر موقع "راديو داروم" الإسرائيلي.
واعتبرت ستروك أن "ملف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنطقة الحدود مع مصر لا يجوز أن يقتصر على استجابات تكتيكية قصيرة المدى"، مشيرة إلى أنه يجب أن يجري ضمن جهد استراتيجي موحد.
وتابعت: "يجب توحيد عمل الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومكاتب النيابة للحد من الظاهرة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون".
وزعمت الوزيرة الإسرائيلية أن هناك مسارات وصفتها بـ"الطرق السريعة للتهريب" باستخدام طائرات مسيرة تعبر الحدود ليلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه أمنيا وليس جمركيا، كما طالبت بمنح السلطات المسؤولة صلاحيات أوسع للتعامل مع هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، قالت أوريت ستروك، إنه لا يجب نقل مهام حساسة لأطراف خارجية مثل قطر ومصر وتركيا، على حد وصفها، محذرة من التعاون في تحقيق أهداف الحرب في غزة التي تشمل تفكيك قدرات "حماس" وسيطرة إسرائيل التشغيلية على القطاع بصورة كاملة.
ويزعم مسؤولون إسرائيليون من حين إلى آخر، وجود تهريب أسلحة عبر الحدود المصرية إلى غزة، وهي الادعاءات التي لم تقدم عليها إسرائيل أي دليل قاطع، ولم تعلق عليها مصر، التي تؤكد دوما أنها تؤمن حدودها جيدا.
وفي تصريحات إعلامية على هذا الأمر، يؤكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، عدم استخدام الأراضي المصرية لتهريب أسلحة للداخل الإسرائيلي إطلاقا.
