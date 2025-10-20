https://sarabic.ae/20251020/نتنياهو-مصرون-على-تحقيق-جميع-أهداف-الحرب-في-غزة-بما-في-ذلك-نزع-سلاح-حماس-1106209277.html

نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة بما في ذلك نزع سلاح "حماس"

نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة بما في ذلك نزع سلاح "حماس"

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أحداث 7 أكتوبر هي أسوا حادث تعرضت له إسرائيل منذ المحرقة. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T14:34+0000

2025-10-20T14:34+0000

2025-10-20T14:34+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104877147_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_e671b0f5400774a6550e178da41b941f.jpg

وأوضح نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن "هناك توافق عالمي - عربي - إسلامي على إخلاء قطاع غزة من السلاح"، مؤكدًا أن "حماس سحبت مطالبها المستحيلة بعدما أدركت أنه سيتم القضاء عليها".وأضاف: "المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة"، متابعا: "لو كنت أستمع لطلبات بعض الموجودين في الكنيست وسحبت الجيش من قطاع غزة لما حققنا ما حققناه".وأكد نتنياهو: "حربنا الأخيرة في غزة كانت حرب نهوض"، نافيًا ما تردد أن الصفقة الأخيرة كانت مطروحة من قبل.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251020/وزير-الإعلام-الفلسطيني-السابق-ترامب-هو-عراب-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وسيحافظ-عليه-1106198029.html

https://sarabic.ae/20251020/وزير-الخارجية-المصري-الالتزام-بـاتفاق-غزة-خطوة-أساسية-لتثبيت-التهدئة-وإنهاء-الحرب-1106194720.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي