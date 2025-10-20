عربي
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: ترامب هو عراب وقف إطلاق النار في غزة وسيحافظ عليه
وأوضح عمرو، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "انهيار وقف إطلاق النار يعني فشل المهرجان السياسي الذي احتفت به إسرائيل في الكنيست ومصر في شرم الشيخ"، مشيرًا إلى أن "ترامب تدخّل شخصيًا لإجبار الإسرائيليين على التراجع عن إغلاق معبر رفح والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأنه صاحب الكلمة العليا في هذا الملف ولا يريد أن ينهار إنجازه الوحيد في المنطقة".وأشار إلى أن "ترامب هو عرّاب وقف إطلاق النار في غزة، ومن مصلحة الجميع إنجاح المرحلة الأولى وتثبيتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من ‘الصفقة‘ الأخطر والأصعب"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات حول نزع سلاح حماس لا تزال القضية الأكثر التباسًا في المرحلة المقبلة"، وأن "ترامب يحاول كسب الوقت في هذا الملف، إذ إن تنفيذ بنود مبادرته كاملة أمر معقّد في ظل وجود الوسطاء وتعدد المطالب".وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أعرب الوزير السابق عن اعتقاده بأن "الأساس غير متين لاستعادة الوحدة الفلسطينية"، معتبرًا أن "الحل يجب أن ينطلق من الداخل الفلسطيني لا من الخارج"، مشددًا على أن "الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية هي المدخل الحقيقي لتوحيد الشعب الفلسطيني".وقال إن "الرئيس محمود عباس التزم أمام مؤتمر الدولة الفلسطينية في نيويورك، وفي رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء الانتخابات تحت رقابة دولية خلال عام من وقف الحرب على غزة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الضغط نحو إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتجنب الفيتو الإسرائيلي".وختم عمرو بالإشارة إلى أن "الحراك الأميركي والزيارة المرتقبة إلى إسرائيل والمنطقة تصبّ في إطار سعي ترامب لتثبيت نجاحه في تحقيق الاتفاق وتجنّب انهياره"، مضيفًا أن "الحديث عن التصويت على ضم الضفة الغربية لا يشكّل خطرًا فعليًا في الوقت الراهن، لأن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح لإسرائيل بالتصرف كما تشاء".واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تم بموجبه الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في القطاع وجثامين أسرى قتلى.
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: ترامب هو عراب وقف إطلاق النار في غزة وسيحافظ عليه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تناول وزير الإعلام الفلسطيني السابق، الدكتور نبيل عمرو، مستجدات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة في أكبر خرق للاتفاق منذ سريانه، معتبرًا أن "الرأسمال السياسي الوحيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب هو هذا الإنجاز الذي يسعى للحفاظ عليه".
وأوضح عمرو، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "انهيار وقف إطلاق النار يعني فشل المهرجان السياسي الذي احتفت به إسرائيل في الكنيست ومصر في شرم الشيخ"، مشيرًا إلى أن "ترامب تدخّل شخصيًا لإجبار الإسرائيليين على التراجع عن إغلاق معبر رفح والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأنه صاحب الكلمة العليا في هذا الملف ولا يريد أن ينهار إنجازه الوحيد في المنطقة".
وأشار إلى أن "ترامب هو عرّاب وقف إطلاق النار في غزة، ومن مصلحة الجميع إنجاح المرحلة الأولى وتثبيتها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من ‘الصفقة‘ الأخطر والأصعب"، مشيرًا إلى أن "المفاوضات حول نزع سلاح حماس لا تزال القضية الأكثر التباسًا في المرحلة المقبلة"، وأن "ترامب يحاول كسب الوقت في هذا الملف، إذ إن تنفيذ بنود مبادرته كاملة أمر معقّد في ظل وجود الوسطاء وتعدد المطالب".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، أعرب الوزير السابق عن اعتقاده بأن "الأساس غير متين لاستعادة الوحدة الفلسطينية"، معتبرًا أن "الحل يجب أن ينطلق من الداخل الفلسطيني لا من الخارج"، مشددًا على أن "الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية هي المدخل الحقيقي لتوحيد الشعب الفلسطيني".
وقال إن "الرئيس محمود عباس التزم أمام مؤتمر الدولة الفلسطينية في نيويورك، وفي رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء الانتخابات تحت رقابة دولية خلال عام من وقف الحرب على غزة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الضغط نحو إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتجنب الفيتو الإسرائيلي".
وختم عمرو بالإشارة إلى أن "الحراك الأميركي والزيارة المرتقبة إلى إسرائيل والمنطقة تصبّ في إطار سعي ترامب لتثبيت نجاحه في تحقيق الاتفاق وتجنّب انهياره"، مضيفًا أن "الحديث عن التصويت على ضم الضفة الغربية لا يشكّل خطرًا فعليًا في الوقت الراهن، لأن الظروف الإقليمية والدولية لا تسمح لإسرائيل بالتصرف كما تشاء".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تم بموجبه الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في القطاع وجثامين أسرى قتلى.
