رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة

رئيس المخابرات العامة المصرية يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة تثيبت وقف النار في غزة

يتوجه رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T10:02+0000

2025-10-21T10:02+0000

2025-10-21T10:24+0000

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، يبحث رئيس المخابرات العامة المصرية مع المسؤولين الإسرائيليين إدخال المساعدات وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه سيلتقي مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بانتهاك الهدنة بعد تجددت الأعمال القتالية في الأيام الأخيرة. لكن كلا الجانبين أكدا التزامهما بالحفاظ على الهدنة.وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها: إنه "لا علم لها بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال"، مؤكدا أن "الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لها هناك منذ عودة الحرب في مارس/ آذار من العام الجاري".وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين الماضي، أن "القوات الإسرائيلية تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة".وأشار المكتب رصده، "منذ الإعلان عن وقف العدوان، 80 خرقًا موثقًا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط".

