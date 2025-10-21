https://sarabic.ae/20251021/رئيس-حماس-في-غزة-كلنا-ثقة-وعزم-على-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-القطاع-بشكل-كامل-1106228002.html
رئيس "حماس" في غزة: كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع بشكل كامل
أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن "حماس جادة في استخراج جثامين كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، على حد
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg
وقال الحية، في تصريحات له، إن "حماس كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بشكل كامل"، مؤكدًا "وجود صعوبة بالغة في استخراج الجثامين".كما أكد الحية "التزام حماس في اتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية"، معربًا عن أمله في أن "تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة".وأضاف رئيس حركة حماس في غزة: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت"، متابعًا: "التظاهرة الدولية الكبرى والرئيس الأمريكي، أكّدا أن الحرب في غزة انتهت".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستضافت مصر، في وقت سابق، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن "حماس جادة في استخراج جثامين كل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، على حد قوله.
وقال الحية، في تصريحات له، إن "حماس كلها ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بشكل كامل"، مؤكدًا "وجود صعوبة بالغة في استخراج الجثامين".
كما أكد الحية "التزام حماس في اتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية"، معربًا عن أمله في أن "تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف رئيس حركة حماس في غزة: "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت"، متابعًا: "التظاهرة الدولية الكبرى والرئيس الأمريكي، أكّدا أن الحرب في غزة انتهت".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل سراح
نحو 2000 أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت أكثر من عامين، بمقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في وقت سابق، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال
، حيث دُمّر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.