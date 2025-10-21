https://sarabic.ae/20251021/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-الفلسطينيون-قادرون-على-ضمان-الأمن-في-أراضيهم-1106213559.html
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": الفلسطينيون قادرون على ضمان الأمن في أراضيهم
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، أن "أي شعب محتل، له الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة
وأشار أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "تاريخ الشعب الروسي حافل بمحطات القتال، ولولا أن الشعب الروسي دافع عن نفسه ببسالة وبالسلاح المتوفر لديه، لأصبحت الأراضي الروسية محتلة من قبل شعوب أخرى، ولأصبحوا مثل الهنود الحُمر في الولايات المتحدة، لهذا السلاح كان وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس".وتابع أبو مرزوق: "أما بالنسبة لجميع القضايا المطروحة في المرحلة الثانية، فهي قضايا وطنية، ستعمل الحركة على الذهاب إلى هذه المرحلة بموقف فلسطيني موحّد، ونحن مع ما يتفق عليه شعبنا، ومتأكدون من أن شعبنا متمسك بحقوقه وثوابته".وأضاف: "حركة حماس منفتحتة على أي آلية من شأنها توحيد الموقف الفلسطيني، وأن يكون لدينا برنامج وطني شامل، يراعي خصوصية جميع الأطراف، والحقوق المشروعة لشعبنا، ونحن اجتمعنا في موسكو في مارس/ اَذار 2024 وتوافقنا على حكومة وحدة وطنية".وحول موقف "حماس" من مقترح نشر قوات دولية أو عربية في غزة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، قال أبو مرزوق: "يجب أن نتذكر أننا الطرف الذي وقع عليه إبادة جماعية، من قبل قوة نووية، والأجدى أن تطرح فكرة قوات لحماية شعبنا، وليس بالشكل الذي يطرحه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير".وأردف: "في جميع الأحوال، نحن كشعب فلسطيني قادرون على حفظ الأمن، وقد باشرت القوات الأمنية في قطاع غزة منذ اليوم الأول للاتفاق، لملاحقة مثيري الفلتان وترسيخ الأمن في القطاع، إلا أن المتسبب الأول في عدم الاستقرار في قطاع غزة هو الجيش الإسرائيلي، وسيشكل انسحابه الكامل من القطاع أهم خطوة في سبيل استقرار قطاع غزة وحفظ الأمن فيه".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، أن "أي شعب محتل، له الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة لديه، لذلك فإن المقاومة المسلحة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني".
وأشار أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "تاريخ الشعب الروسي حافل بمحطات القتال، ولولا أن الشعب الروسي دافع عن نفسه ببسالة وبالسلاح المتوفر لديه، لأصبحت الأراضي الروسية محتلة من قبل شعوب أخرى، ولأصبحوا مثل الهنود الحُمر في الولايات المتحدة
، لهذا السلاح كان وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس".
وأضاف: "الحالة في فلسطين، مشابهة، بل إن السلاح الذي تمتلكه المقاومة لا يمثل شيئًا في الميزان العسكري، ونقطة القوة لدينا هي المقاتلين الأشداء الذين واجهوا بصدورهم الدبابات والطائرات الأمريكية".
وتابع أبو مرزوق: "أما بالنسبة لجميع القضايا المطروحة في المرحلة الثانية، فهي قضايا وطنية، ستعمل الحركة على الذهاب إلى هذه المرحلة بموقف فلسطيني موحّد، ونحن مع ما يتفق عليه شعبنا، ومتأكدون من أن شعبنا متمسك بحقوقه وثوابته".
وردًا على سؤال كيف تنظر "حماس" اليوم إلى مفهوم "الشرعية الفلسطينية"، ومدى قدرة السلطة الفلسطينية الحالية على قيادة هذه المرحلة، قال أبو مرزوق: "يخوض شعبنا الفلسطيني مرحلة حساسة وتاريخية. الوحدة الوطنية هي شرط تجاوز هذه المرحلة بمكتسبات وطنية، ومنعًا لتمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي يخطط لها اليمين الإسرائيلي المتطرف، والشرعية الفلسطينية هي التي تمثل الشارع الفلسطيني، وشعبنا يريد منا أن نتحد".
وأضاف: "حركة حماس منفتحتة على أي آلية من شأنها توحيد الموقف الفلسطيني
، وأن يكون لدينا برنامج وطني شامل، يراعي خصوصية جميع الأطراف، والحقوق المشروعة لشعبنا، ونحن اجتمعنا في موسكو في مارس/ اَذار 2024 وتوافقنا على حكومة وحدة وطنية".
وحول موقف "حماس" من مقترح نشر قوات دولية أو عربية في غزة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، قال أبو مرزوق: "يجب أن نتذكر أننا الطرف الذي وقع عليه إبادة جماعية، من قبل قوة نووية، والأجدى أن تطرح فكرة قوات لحماية شعبنا، وليس بالشكل الذي يطرحه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير".
وأشار إلى وجود "فرق بين قوات دولية لحفظ السلام، وقوات دولية لاستكمال مهمة الجيش الإسرائيلي"، وأضاف: "لهذا نحن سنستمع لما هو مطروح بالتفصيل، وسنكون مع أي خيار يحمي شعبنا، وسنرفض أي خيار يحمل عن إسرائيل عبئ المواجهة".
وأردف: "في جميع الأحوال، نحن كشعب فلسطيني قادرون على حفظ الأمن، وقد باشرت القوات الأمنية في قطاع غزة منذ اليوم الأول للاتفاق، لملاحقة مثيري الفلتان وترسيخ الأمن في القطاع، إلا أن المتسبب الأول في عدم الاستقرار في قطاع غزة هو الجيش الإسرائيلي، وسيشكل انسحابه الكامل من القطاع أهم خطوة في سبيل استقرار قطاع غزة
وحفظ الأمن فيه".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل
نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في وقت سابق، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرّض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال
، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.