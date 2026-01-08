الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260108/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-براتسكوي-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-1109015944.html
الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك

09:18 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 10:32 GMT 08.01.2026)
راجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

ووفقا لبيان الدفاع، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.

وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
3 يناير, 09:32 GMT
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 6 مستودعات ذخيرة وعتاد".

وجاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة".

وأوضح البيان أن "وحدات مجموعة "المركز" حسنت موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 410 عسكريين، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

وأضاف: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد
08:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
