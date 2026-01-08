https://sarabic.ae/20260108/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-براتسكوي-في-مقاطعة-دنيبروبتروفسك-1109015944.html

الجيش الروسي يحرر بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع بيان الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو نحو 220عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".وجاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة".وأضاف: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 142 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع

