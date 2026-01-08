https://sarabic.ae/20260108/وسائل-إعلام-تكشف-كيف-وضع-بوتين-الناتو-في-مأزق-بقرار-واحد-1109012990.html

وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد

وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد

سبوتنيك عربي

أوضحت وسائل إعلام صينية، أن روسيا بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دفعت حلف الناتو إلى طريق مسدود بمقترحها بشأن "معاهدة عدم الاعتداء". 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T08:33+0000

2026-01-08T08:33+0000

2026-01-08T08:33+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c002888d127ea33c2f94b022c579a06.jpg

وجاء في الصحيفة: "لجأ بوتين فجأة إلى الورقة الدبلوماسية المتمثلة في "معاهدة عدم الاعتداء"، ما وضع الناتو في مأزق: فإرساء هذا المقترح قانونياً من شأنه تقويض أسس الحلف، بينما رفضه سيكشف عن رغبة الحلف في "الحفاظ على التهديد الروسي".وأوضحت أن هذا المقترح يُمثّل مرآةً تكشف بوضوح عن مواطن الخلل في الرواية الاستراتيجية الغربية. لا يرفض حلف الناتو الرد، بل أدرك أنه سواءً قبل أم لا، فإنه يُخاطر بخسارة هذه اللعبة المتعلقة بالرأي العام والأخلاق.وأشارت إلى أنه "منذ تأسيسه عام 1949، كان المنطق الأساسي الذي اعتمد عليه حلف الناتو للبقاء هو الحاجة إلى "تهديد خارجي" واضح. في الماضي، كان الاتحاد السوفيتي هو هذا التهديد وبعد الحرب الباردة، أصبح روسيا. هذا "التهديد" هو سبب وحدة الدول الأعضاء، وذريعة الإنفاق العسكري الباهظ، والقوة الدافعة وراء التوسع المستمر شرقًا".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتأكيد عدم وجود أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي كتابيًا، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن إبرامه إلا على أساس المعاملة بالمثل.

https://sarabic.ae/20260108/خبير-الغرب-ينفذ-خطة-لمهاجمة-روسيا-تم-وضعها-عام-1945-1109008486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم