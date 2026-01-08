وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد
وجاء في الصحيفة: "لجأ بوتين فجأة إلى الورقة الدبلوماسية المتمثلة في "معاهدة عدم الاعتداء"، ما وضع الناتو في مأزق: فإرساء هذا المقترح قانونياً من شأنه تقويض أسس الحلف، بينما رفضه سيكشف عن رغبة الحلف في "الحفاظ على التهديد الروسي".وأوضحت أن هذا المقترح يُمثّل مرآةً تكشف بوضوح عن مواطن الخلل في الرواية الاستراتيجية الغربية. لا يرفض حلف الناتو الرد، بل أدرك أنه سواءً قبل أم لا، فإنه يُخاطر بخسارة هذه اللعبة المتعلقة بالرأي العام والأخلاق.وأشارت إلى أنه "منذ تأسيسه عام 1949، كان المنطق الأساسي الذي اعتمد عليه حلف الناتو للبقاء هو الحاجة إلى "تهديد خارجي" واضح. في الماضي، كان الاتحاد السوفيتي هو هذا التهديد وبعد الحرب الباردة، أصبح روسيا. هذا "التهديد" هو سبب وحدة الدول الأعضاء، وذريعة الإنفاق العسكري الباهظ، والقوة الدافعة وراء التوسع المستمر شرقًا".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتأكيد عدم وجود أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي كتابيًا، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن إبرامه إلا على أساس المعاملة بالمثل.
أوضحت وسائل إعلام صينية، أن روسيا بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دفعت حلف الناتو إلى طريق مسدود بمقترحها بشأن "معاهدة عدم الاعتداء".
وجاء في الصحيفة: "لجأ بوتين فجأة إلى الورقة الدبلوماسية المتمثلة في "معاهدة عدم الاعتداء"، ما وضع الناتو في مأزق: فإرساء هذا المقترح قانونياً من شأنه تقويض أسس الحلف، بينما رفضه سيكشف عن رغبة الحلف في "الحفاظ على التهديد الروسي".

وأشارت إلى أنه عندما اقترحت موسكو إضفاء الطابع الرسمي على "تعهد عدم الاعتداء"، التزمت قيادة حلف الناتو بأكملها الصمت.

وأوضحت أن هذا المقترح يُمثّل مرآةً تكشف بوضوح عن مواطن الخلل في الرواية الاستراتيجية الغربية. لا يرفض حلف الناتو الرد، بل أدرك أنه سواءً قبل أم لا، فإنه يُخاطر بخسارة هذه اللعبة المتعلقة بالرأي العام والأخلاق.

وبحسب صحيفة "Baijiahao" فإنه في حال إبرام الحلف لهذا الاتفاق، سيُعاد تقييم ما يُسمى بـ"التهدبد الروسي"، وسيُشكك الأوروبيون في ضرورة التوسع شرقًا وزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه "منذ تأسيسه عام 1949، كان المنطق الأساسي الذي اعتمد عليه حلف الناتو للبقاء هو الحاجة إلى "تهديد خارجي" واضح. في الماضي، كان الاتحاد السوفيتي هو هذا التهديد وبعد الحرب الباردة، أصبح روسيا. هذا "التهديد" هو سبب وحدة الدول الأعضاء، وذريعة الإنفاق العسكري الباهظ، والقوة الدافعة وراء التوسع المستمر شرقًا".
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
خبير: الغرب ينفذ خطة لمهاجمة روسيا تم وضعها عام 1945
04:29 GMT
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتأكيد عدم وجود أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي كتابيًا، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن إبرامه إلا على أساس المعاملة بالمثل.
