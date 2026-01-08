https://sarabic.ae/20260108/وسائل-إعلام-تكشف-كيف-وضع-بوتين-الناتو-في-مأزق-بقرار-واحد-1109012990.html
وسائل إعلام تكشف كيف وضع بوتين الناتو في مأزق بقرار واحد
أوضحت وسائل إعلام صينية، أن روسيا بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دفعت حلف الناتو إلى طريق مسدود بمقترحها بشأن "معاهدة عدم الاعتداء". 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في الصحيفة: "لجأ بوتين فجأة إلى الورقة الدبلوماسية المتمثلة في "معاهدة عدم الاعتداء"، ما وضع الناتو في مأزق: فإرساء هذا المقترح قانونياً من شأنه تقويض أسس الحلف، بينما رفضه سيكشف عن رغبة الحلف في "الحفاظ على التهديد الروسي".وأشارت إلى أنه عندما اقترحت موسكو إضفاء الطابع الرسمي على "تعهد عدم الاعتداء"، التزمت قيادة حلف الناتو بأكملها الصمت.وأوضحت أن هذا المقترح يُمثّل مرآةً تكشف بوضوح عن مواطن الخلل في الرواية الاستراتيجية الغربية. لا يرفض حلف الناتو الرد، بل أدرك أنه سواءً قبل أم لا، فإنه يُخاطر بخسارة هذه اللعبة المتعلقة بالرأي العام والأخلاق.وبحسب صحيفة "Baijiahao" فإنه في حال إبرام الحلف لهذا الاتفاق، سيُعاد تقييم ما يُسمى بـ"التهدبد الروسي"، وسيُشكك الأوروبيون في ضرورة التوسع شرقًا وزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت إلى أنه "منذ تأسيسه عام 1949، كان المنطق الأساسي الذي اعتمد عليه حلف الناتو للبقاء هو الحاجة إلى "تهديد خارجي" واضح. في الماضي، كان الاتحاد السوفيتي هو هذا التهديد وبعد الحرب الباردة، أصبح روسيا. هذا "التهديد" هو سبب وحدة الدول الأعضاء، وذريعة الإنفاق العسكري الباهظ، والقوة الدافعة وراء التوسع المستمر شرقًا".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتأكيد عدم وجود أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي كتابيًا، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن إبرامه إلا على أساس المعاملة بالمثل.
وجاء في الصحيفة: "لجأ بوتين فجأة إلى الورقة الدبلوماسية المتمثلة في "معاهدة عدم الاعتداء"، ما وضع الناتو في مأزق: فإرساء هذا المقترح قانونياً من شأنه تقويض أسس الحلف، بينما رفضه سيكشف عن رغبة الحلف في "الحفاظ على التهديد الروسي".
وأشارت إلى أنه عندما اقترحت موسكو إضفاء الطابع الرسمي على "تعهد عدم الاعتداء"، التزمت قيادة حلف الناتو بأكملها الصمت.
وأوضحت أن هذا المقترح يُمثّل مرآةً تكشف بوضوح عن مواطن الخلل في الرواية الاستراتيجية الغربية. لا يرفض حلف الناتو الرد، بل أدرك أنه سواءً قبل أم لا، فإنه يُخاطر بخسارة هذه اللعبة المتعلقة بالرأي العام والأخلاق.
وبحسب صحيفة "Baijiahao" فإنه في حال إبرام الحلف لهذا الاتفاق، سيُعاد تقييم ما يُسمى بـ"التهدبد الروسي"، وسيُشكك الأوروبيون في ضرورة التوسع شرقًا وزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه "منذ تأسيسه عام 1949، كان المنطق الأساسي الذي اعتمد عليه حلف الناتو للبقاء هو الحاجة إلى "تهديد خارجي" واضح. في الماضي، كان الاتحاد السوفيتي هو هذا التهديد وبعد الحرب الباردة، أصبح روسيا. هذا "التهديد" هو سبب وحدة الدول الأعضاء، وذريعة الإنفاق العسكري الباهظ، والقوة الدافعة وراء التوسع المستمر شرقًا".
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا مستعدة لتأكيد عدم وجود أي خطط عدوانية ضد دول الناتو والاتحاد الأوروبي كتابيًا، وأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاتفاق لا يمكن إبرامه إلا على أساس المعاملة بالمثل.