خبير: الغرب ينفذ خطة لمهاجمة روسيا تم وضعها عام 1945

قال العالم السياسي أليكس كرينر، مؤسس شركة "كراينر أنالتيكس"، إن السياسيين الغربيين يحاولون تدريجياً تنفيذ "خطة تدمير روسيا"، التي تم وضعها بأوامر من ونستون... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال كرينر: "خطة القوى الغربية، والتي كانت هاجسها لقرون، هي محاولة تدمير روسيا. وفي رأيي، لا يزال هذا الأمر ينبع من مدينة لندن. في الواقع، بدأ هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - التنفيذ التدريجي لمشروع "غير قابل للتصور"، الذي قدمه ونستون تشرشل في لندن قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، في أبريل 1945... لقد أرادوا شن هجوم مفاجئ على روسيا في عام 1945، بدمج فلول الجيش الألماني النازي والقوات البولندية والقوات الأمريكية والبريطانية".وأضاف: "لم تهاجم روسيا قط الدول الغربية، بل على العكس تماماً. هذا الأمر مستمر منذ الحروب الصليبية الشمالية في القرن العاشر، ولم يتوقف في جوهره. فالهوس بغزو روسيا وتقسيمها لا يزال قائماً. ولا يوجد لدى الروس أي سبب للاعتقاد بأن هذا سيتغير. ولهذا السبب يركزون بشدة على أمنهم في الغرب. وفي رأيي، هذا تحديداً ما يُحدد الجغرافيا السياسية التي نعيشها اليوم".في السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته، بحجة "ردع التهديد الروسي". وقد أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا . وأكدت وزارة الخارجية الروسية انفتاحها على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.

