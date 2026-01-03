https://sarabic.ae/20260103/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوندارنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1108854889.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قيام قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة للتقدم على محاور عدة،... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T09:32+0000
2026-01-03T09:32+0000
2026-01-03T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722518_0:72:2016:1206_1920x0_80_0_0_b89e6757e778289267452cfb03b75bd5.jpg
وأضافت الوزارة في بيان: "تكبّد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان أجنبيتا الصنع، كما تم تدمير مستودع إمداد".وتابع: "كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر القوات الأوكرانية قرب بلدات غرونوفكا وكوندراتوفكا وبيساريفكا وشوستكا في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم دحر قوات كييف قرب بلدات ستاريتسا وتيرنوفايا وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات غروشيفكا وكوبيانسك-أوزلوفايا، وسينكوفو وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف".ومضى بالقول: "حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، خطوطًا ومواقع مهمة، وألحقت خسائر بشرية وعسكرية بالقوات الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكي ونوفي دونباس ورودينسكي وتوريتسكي وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية بالأفراد والمعدات التابعة للواء هجوم محمول جوًا و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات زاليزنيخنوي وبتروفكا وفوزدفيزيفكا وريزدفيانكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تكبّد العدو خسائر بلغت 40 جنديًا أوكرانيًا، و9 مركبات، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أيريس- تي" ألمانية الصنع، و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للمعدات".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 قنبلة جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، و124 طائرة مسيّرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسيةدبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108848631.html
https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-لواء-عسكري-أوكراني-يفقد-أكثر-من-نصف-أفراده-في-غوليايبولي-1108850329.html
https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-طائرات-أوكرانية-مسيرة-تهاجم-عسكريين-من-نظام-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك-1108849858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722518_157:0:1861:1278_1920x0_80_0_0_4b3dc6da5338bccbe4cad280e3bf7e24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:32 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 10:01 GMT 03.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قيام قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة للتقدم على محاور عدة، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وأضافت الوزارة في بيان: "تكبّد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان أجنبيتا الصنع، كما تم تدمير مستودع إمداد".
وتابع: "كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر القوات الأوكرانية قرب بلدات غرونوفكا وكوندراتوفكا وبيساريفكا وشوستكا في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم دحر قوات كييف قرب بلدات ستاريتسا وتيرنوفايا وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 215 جنديًا، و8 سيارات ومدفعا ميدانيا، كما دُمّر مستودع عتاد، على هذا المحور".
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات غروشيفكا وكوبيانسك-أوزلوفايا، وسينكوفو وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب"، 210 جنود، ومركبة قتالية مدرعة و14 مركبة ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة".
ومضى بالقول: "حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، خطوطًا ومواقع مهمة، وألحقت خسائر بشرية وعسكرية بالقوات الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكي ونوفي دونباس ورودينسكي وتوريتسكي وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وتكبّد العدو خسائر بلغت 400 جندي، ودبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة و7 مركبات ومدفعين ميدانيين.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية بالأفراد والمعدات التابعة للواء هجوم محمول جوًا و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات زاليزنيخنوي وبتروفكا وفوزدفيزيفكا وريزدفيانكا في مقاطعة زابوروجيه".
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 215 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة و11 سيارة وراجمتي صواريخ، إحداهما من طراز "فامباير" تشيكية الصنع، ومدفعًا، كما تم تدمير مستودع للإمدادات.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تكبّد العدو خسائر بلغت 40 جنديًا أوكرانيًا، و9 مركبات، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أيريس- تي" ألمانية الصنع، و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للمعدات".
وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، هجماتٍ على منشآت الطاقة والبنية التحتية للمواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية والمجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى مرافق تجميع وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومحطة رادار للدفاع الجوي، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 قنبلة جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، و124 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.