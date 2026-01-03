https://sarabic.ae/20260103/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوندارنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1108854889.html

القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قيام قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحرير بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة للتقدم على محاور عدة،... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T09:32+0000

2026-01-03T09:32+0000

2026-01-03T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722518_0:72:2016:1206_1920x0_80_0_0_b89e6757e778289267452cfb03b75bd5.jpg

وأضافت الوزارة في بيان: "تكبّد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، و11 مركبة قتالية مدرعة و13 سيارة و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان أجنبيتا الصنع، كما تم تدمير مستودع إمداد".وتابع: "كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر القوات الأوكرانية قرب بلدات غرونوفكا وكوندراتوفكا وبيساريفكا وشوستكا في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف، تم دحر قوات كييف قرب بلدات ستاريتسا وتيرنوفايا وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات غروشيفكا وكوبيانسك-أوزلوفايا، وسينكوفو وسمورودكوفكا في مقاطعة خاركوف".ومضى بالقول: "حررت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، خطوطًا ومواقع مهمة، وألحقت خسائر بشرية وعسكرية بالقوات الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكي ونوفي دونباس ورودينسكي وتوريتسكي وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية بالأفراد والمعدات التابعة للواء هجوم محمول جوًا و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدات زاليزنيخنوي وبتروفكا وفوزدفيزيفكا وريزدفيانكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تكبّد العدو خسائر بلغت 40 جنديًا أوكرانيًا، و9 مركبات، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أيريس- تي" ألمانية الصنع، و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للمعدات".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 قنبلة جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، و124 طائرة مسيّرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسيةدبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108848631.html

https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-لواء-عسكري-أوكراني-يفقد-أكثر-من-نصف-أفراده-في-غوليايبولي-1108850329.html

https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-طائرات-أوكرانية-مسيرة-تهاجم-عسكريين-من-نظام-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك-1108849858.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم