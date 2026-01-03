https://sarabic.ae/20260103/دبابة-تي--80-روسية-تدمر-معقلا-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوأرميسك--وزارة-الدفاع-1108848459.html
دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة تابعة لقوات "المركز"، دمرت معقلاً محصنا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان: "قام طاقم دبابة من طراز تي- 80 بي في إم، تابعة لمجموعة قوات المركز، بتدمير معقل مزود بمواقع إطلاق نار وشبكة ممرات سرية تابعة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك، وذلك خلال عملية عسكرية محطمة".وأضاف البيان: "ونفذ طاقم الدبابة المهمة القتالية من موقع إطلاق نار مغلق، معتمداً على تحديد دقيق للأهداف من خلال الاستطلاع الأرضي، ومتلقياً تصحيحات فورية من أطقم الطائرات المسيرة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "التدمير الدقيق وفي الوقت المناسب للمعقل، إلى جانب تقليص أعداد العدو، أضعف بشكل كبير مواقع القوات الأوكرانية، مما هيأ الظروف لمزيد من تقدم وحدات الهجوم التابعة للمجموعة في هذا الاتجاه".وأشارت الوزارة إلى أن دبابات اللواء 35 المستقل للحرس الآلي ستواصل تقديم الدعم للقوات المتقدمة، مساهمةً في إنجاز المهام بنجاح على طول خط التماس.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
وقالت الوزارة في بيان: "قام طاقم دبابة من طراز تي- 80 بي في إم، تابعة لمجموعة قوات المركز، بتدمير معقل مزود بمواقع إطلاق نار وشبكة ممرات سرية تابعة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوأرميسك، وذلك خلال عملية عسكرية محطمة".
وأضاف البيان: "ونفذ طاقم الدبابة المهمة القتالية من موقع إطلاق نار مغلق، معتمداً على تحديد دقيق للأهداف من خلال الاستطلاع الأرضي، ومتلقياً تصحيحات فورية من أطقم الطائرات المسيرة".
وقد مكّنهم ذلك من إجراء تعديلات سريعة، ما سمح لهم بالاشتباك بفعالية مع الهدف على مدى يزيد عن 10 كيلومترات باستخدام قذائف شديدة الانفجار عيار 125 ملم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "التدمير الدقيق وفي الوقت المناسب للمعقل، إلى جانب تقليص أعداد العدو، أضعف بشكل كبير مواقع القوات الأوكرانية، مما هيأ الظروف لمزيد من تقدم وحدات الهجوم التابعة للمجموعة في هذا الاتجاه".
30 ديسمبر 2025, 07:56 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن دبابات اللواء 35 المستقل للحرس الآلي ستواصل تقديم الدعم للقوات المتقدمة، مساهمةً في إنجاز المهام بنجاح على طول خط التماس.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.