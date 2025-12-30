https://sarabic.ae/20251230/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-زابوروجيه-وتبسط-سيطرتها-على-أخرى-في-خاركوف-1108720192.html

القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف

القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T09:34+0000

2025-12-30T09:34+0000

2025-12-30T09:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف.وأردف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر العدو أكثر من 190 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، ومدفع ميدان، و18 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى إمدادات ووقود ومواد تشحيم، في منطقة مسؤولية قوات "الشمال".كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوطًا حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتكبد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة والإمدادات.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و18 طائرة مسيّرة.القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20251230/مسيرات-روسية-تنسف-رتلا-لمعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1108714531.html

https://sarabic.ae/20251230/وحدة-صواريخ-أوريشنيك-تنفذ-تدريبا-قتاليا-في-بيلاروسيا---الدفاع-الروسية-1108716518.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم