القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251230/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-في-مقاطعة-زابوروجيه-وتبسط-سيطرتها-على-أخرى-في-خاركوف-1108720192.html
القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T09:34+0000
2025-12-30T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف.وأردف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر العدو أكثر من 190 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، ومدفع ميدان، و18 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة".وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى إمدادات ووقود ومواد تشحيم، في منطقة مسؤولية قوات "الشمال".كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوطًا حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتكبد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة والإمدادات.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و18 طائرة مسيّرة.القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251230/مسيرات-روسية-تنسف-رتلا-لمعدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1108714531.html
https://sarabic.ae/20251230/وحدة-صواريخ-أوريشنيك-تنفذ-تدريبا-قتاليا-في-بيلاروسيا---الدفاع-الروسية-1108716518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_68b0a805f64de3c6904200947938e142.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف

09:34 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 30.12.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى التقدم على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف.
وأردف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر العدو أكثر من 190 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، ومدفع ميدان، و18 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تنسف رتلا لمعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
05:59 GMT

تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.

وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى إمدادات ووقود ومواد تشحيم، في منطقة مسؤولية قوات "الشمال".
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوطًا حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسية
07:56 GMT
وتكبد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة والإمدادات.
وعززت وحدات مجموعة قوات "المركز"، مواقعها على طول خط الجبهة، حيث كبدت العدو خسائر تجاوزت 470 جندياً، وثلاث ناقلات جند مدرعة من صنع حلف الناتو، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس مركبات، ومدفعين.
ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و18 طائرة مسيّرة.
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала