القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة زابوروجيه وتبسط سيطرتها على أخرى في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
09:34 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 09:54 GMT 30.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، وبسطت سيطرتها على بلدة بوغوسلافكا في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى التقدم على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نفذت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عمليات حاسمة، وسيطرت على بلدة بوغوسلافكا في منطقة خاركوف.
وأردف البيان: "في المجمل، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"، بلغت خسائر العدو أكثر من 190 جندياً، ومركبة قتالية مدرعة من طراز هامفي أمريكية الصنع، ومدفع ميدان، و18 سيارة، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة".
وأضاف البيان: "في أعقاب العمليات العسكرية الحاسمة، حررت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بلدة لوكيانوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه".
تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 سيارة، ومدفعين، كما دُمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى إمدادات ووقود ومواد تشحيم، في منطقة مسؤولية قوات "الشمال".
كما سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع وخطوطًا حاكمة، وتم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، بالقرب من بلدات بيرستوك، وزاكوتني، وكونستانتينوفكا، ومينكوفكا، ونيكولاييفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتكبد العدو خسائر بلغت 220 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة والإمدادات.
وعززت وحدات مجموعة قوات "المركز"، مواقعها على طول خط الجبهة، حيث كبدت العدو خسائر تجاوزت 470 جندياً، وثلاث ناقلات جند مدرعة من صنع حلف الناتو، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس مركبات، ومدفعين.
ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية والطائرات المسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية، هجمات على منشآت الطاقة التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و18 طائرة مسيّرة.